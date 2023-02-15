美國圖花大錢進晶片市場　台積電張忠謀當面潑佩洛西冷水：太天真

據美國政治新聞網站Politico在14日報道，去年時任美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台時，台積電創辦人張忠謀當面告訴佩洛西和其他美國議員，若美國以為靠花大錢就可以進佔晶片製造市場，那就太天真了。



佩洛西（前排右8）去年8月訪台時接受蔡英文午宴款待，台積電創辦人張忠謀（前排右5）也有出席。（蔡英文Facebook）

報道指，當時張忠謀在台灣總統府舉行的午宴上，就美國「晶片法案」（Chips and Science Act）與520億美元的政府補貼向佩洛西發表評論。裴洛西接受Politico採訪時，還原了張忠謀在那場午宴的談話。

裴洛西稱，張忠謀當時問道，美國的晶片法案與半導體政策是對支持先進產業的真正承諾，還是企圖進軍這塊利潤豐厚全球市場的衝動舉動？

張忠謀當時稱，台積電早已在亞利桑那州布局，他樂見公司能從美國政府的補貼中受益，然而美國真的認為這樣就能進佔晶片製造市場嗎？張忠謀指，從大開支票到建立自給自足的晶片產業，還有好長一段距離。

張忠謀警告，若美國以為靠花大錢就可以進佔晶片製造市場，那就太天真了。他說，製造半導體晶片的任務極其複雜，光是為了獲得原料就需要大量的勞動力，而建廠和組裝品質都極為講究。

張忠謀表示，若美國想要可信賴的半導體產業，就應該持續投資台灣安全；畢竟美國現在想做的，台積電早就完備。