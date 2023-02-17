呂秀蓮：美涉台法案、遣官訪台　或有損台灣主權行使

前台灣副總統呂秀蓮最新警告，美國政府近年頒布多套涉台法案、屢屢遣派官員訪台，有損台灣主權行使之虞，並認為去年11月「習拜會」後，華府隱瞞對台承諾，質疑美國過往堅持PRC、ROC互不隸屬的根基或有開始動搖。



二十一世紀基金會17日假台大醫院國際會議中心舉辦的「台海安全論壇」，邀請前台灣副總統呂秀蓮、遠見天下文化事業群董事長高希均等人與會。

呂秀蓮在專題演講中，言及蔡英文去年台灣雙十講話時提出「四個堅持」，包含堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，雖獲台灣朝野接受，但在G20的拜習會後，「我懷疑這四個堅持是否已經開始腐蝕？」

呂秀蓮指出，去年11月「習拜會」後，美國總統拜登（Joe Biden）對外表示，承諾美國不支持台灣獨立，但卻沒有把話講清楚。因為次日中英文媒體均報道，指拜登當時承認的叫「五不四無意」，稱不支持台獨外，也同時不支持「兩個中國」、「一中一台」，但當時何以刻意隱藏後兩者，華府並無進一步解釋。呂秀蓮警告，當美國不只是不支持台灣獨立時，「堅持PRC、ROC互不隸屬的根基是否開始動搖」？

呂秀蓮認為，拜登言說「五不四無意」，已侵蝕蔡英文「四個堅持」說法。（Reuters）

針對美國國會近年通過「國防授權法案」等涉台法案，呂秀蓮憂慮稱，如果美國國會可以堂而皇之到台北召開聽證會、如果美國聯邦官員可以派人來台灣立法院、行政院「學習」，而事實上是上班；如果美國司法部門可以派員到台灣協助調查犯罪，「我們國家主權還能維持下去嗎？這都是警訊」。

而二十一世紀基金會董事長、前台灣省議會議長高育仁在致詞時表示，目前兩岸之間政府溝通管道全面中斷，台灣可能成為大國衝突的起火點，甚至是美國抗中旗子，如此情況，令關心兩岸和平有識之士憂心如焚。

遠見天下文化事業群董事長高希均則在現場提到各國雖有國防部，但都沒有「和平部」。提問「當我們花錢5,000億來買武器的時候，能不能花十分之一提倡和平？」高希均並以自身差點經歷日軍南京大屠殺的生命歷程，倡議和平的可貴，呼籲兩岸「開始不戰才能得和平，開始對話能得善意，開始交流才能得互信，開始兩岸一家親才能得雙贏」。