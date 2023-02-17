慕尼黑安全會議︱中美氣球事件能在慕尼黑翻篇？

如果雙方最高外交官員能在慕尼黑會面，至少能讓氣球事件和中美之間的火藥味降降温。



中國最高外交官員王毅星期二啟程前往歐洲，此行將訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，也會到德國出席慕尼黑安全會議。

除了中歐關係和俄烏戰爭進入一周年之際的中俄互動，王毅歐洲行的另一看點是：在氣球事件後，中美外交高層是否會在慕尼黑實現原本計劃在北京進行的面對面會晤。

一隻飄移到美國上空的中國氣球，2月以來成為中美交鋒焦點，不僅攪黃美國國務卿布林肯訪華行，還引發兩國新一輪外交博弈。

2月4日，美國派出戰鬥機擊落這隻「偵察氣球」，之後一個多星期，美國政府、國會、軍方繼續圍繞氣球忙活。

中美球氣事件：美國稱2023年2月1日一個疑似中國「間諜氣球」的物體飛越美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）。其後中國回應，相中白色圈標示的氣球，是民用探空氣球，因不可抗氣飄進美境。（Reuters）

軍方打撈起落入海里的氣球並展開分析之際，黨派分歧嚴重的美國國會眾議院在2月9日全票通過一項譴責中國氣球入侵美國領空的決議，要求拜登政府採取果斷措施，防止外國飛行器試圖在美國上空蒐集情報。美國商務部隔天也迅速採取行動，把六家生產氣球和飛艇設備的中國企業列入黑名單。

一時間，北美上空不再寧靜。自監測到中國氣球后，美國和加拿大的軍方高度戒備，上周又擊落了另外三個不明飛行物。目前還不清楚這些物體的來源和具體用途。

中美的口水戰也沒有停歇，甚至有愈演愈烈之勢。北京星期一（13日）炮轟「美國才是全球最大監控偵察國家」，並指僅去年以來，美國的高空氣球未經中國批准，就10多次飛越中國領空。但美國國家安全委員會發言人沃森第一時間否認這個說法。

圍繞氣球的外交爭端鬧得沸沸揚揚，到底會如何收場？

美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）在布林肯取消訪華行程後就直言，這樣做並無戰略理由。這名曾在前總統奧巴馬任內負責美國東亞和太平洋事務的前外交官認為：「比起氣球，美國與中國還有更大的事情要處理。」

這確實是大實話。雖然這隻氣球入侵了美國領空，它所產生的實際影響，還真不至於力壓其他中美議題。

中美氣球風波：美軍直升機前往氣球遭擊落的海域（美國國防部）

從氣球1月底進入阿拉斯加上空，美國軍方監測到氣球但未馬上採取行動看，拜登政府起初並不希望事情鬧大。但遺憾的是，氣球降低高度後變得肉眼可見，美國國內的輿論環境、兩黨在對華強硬上高度一致的政治氛圍，都不允許拜登政府低調處理氣球。

在高度集權的政治環境下，中國執政者雖然更容易控制和平衡各方力量，但同樣也面對國內民意壓力；美國兩極化的政治環境，更是執政者處理中美關係時逃不過的羈絆。一邊是民意壓力，另一邊是鼓譟的議員與媒體，在氣球問題曝光後，中美雙方領導層都得展示強硬，繼續把戲演下去。但即便雙方都清楚需要「演戲」，若沒有一定時機與巧妙把握，這齣戲又不好收場。

氣球事件若持續被炒作，中美關係陷入惡性循環在所難免。北京近期的回應也在趨向強硬，雙方你來我往，都沒有示弱的餘地。

美國國務卿布林肯原訂2月初訪華，但因氣球事件取消，若促成在慕尼黑與王毅會面，將緩和中美緊張關係。（Reuters）

正如拉塞爾所言，中美關係中有更重要的事要處理，例如台灣問題、經貿分歧、科技脱鈎，雙方也得建立護欄、防止意外衝突，並在氣候變化、地區熱點問題上展開合作。

站在雙方政府的立場，北京和華盛頓其實都有意願維持鬥而不破的局面。雖然美國擊落氣球后，中國國防部拒絕了五角大樓提出的兩國防長通話要求，但美國官員2月12日透露，雙方已就事件進行了溝通。這一定程度上也說明，無論是華盛頓還是北京，都不希望雙邊關係因為氣球徹底鬧僵，這是氣球事件翻篇的有利條件。

一些樂觀者也認為，枱面上中美圍繞氣球事件針鋒相對，但不能忘記還有另一股力量會阻止中美關係邁向徹底破局。

圖為美國務卿布林肯（左）及中國外長王毅（右）2021年10月在意大利羅馬會面前合照。（Reuters）

一眾美企總裁計劃訪華

就在美國國會議員和輿論嚴詞抨擊拜登政府對華軟弱，迫使布林肯推遲訪華後，《華爾街日報》披露，一些跨國公司高管正打算在疫情三年後重新踏上中國。其中，美國公司蘋果的總裁庫克，以及輝瑞總裁布爾拉（Albert Bourla）都計劃在下月訪問中國。

雖然經貿作為中美關係壓艙石的影響力已在貿易戰後削弱，但中美關係確實也不只是外交和政治博弈，雙方仍有非常緊密的經貿往來。美國商界、尤其是深耕中國市場的美國企業，不會願意看到中美關係破裂。這些企業在政治上的影響力雖不如國會議員或美國輿論般張揚，但也不容小覷。

就在王毅啟程前往歐洲前夕，有美國官員放出消息說，布林肯正在考慮藉着到德國出席慕尼黑安全會議，與王毅舉行面對面會談。

中美目前都未證實該消息，如果雙方最高外交官員能在慕尼黑會面，一定程度上能達到溝通的目的，至少能把氣球的事情攤開來講，即便不能徹底翻篇，至少也能讓氣球事件和中美之間的火藥味降降溫。