台灣自由行．01直擊｜澳門女護照過期　陰差陽錯受惠新政策入境

今日（20日）台灣開放港澳人士自由行，香港和澳門有不少人都趁開放自由行第一日搶先赴台旅遊。在桃園國際機場，《香港01》記者採訪了一名來自澳門的女子，她本來無意以自由行簽證身份入台，最後卻陰差陽錯受惠於新政策。



下午2時57分，來自澳門的古小姐與在台灣工作的澳門友人搭乘長榮航空BR802航班從澳門抵達桃園國際機場。古小姐在接受訪問時透露，這次以自由行簽證身份入境台灣其實是「陰差陽錯」。

古小姐原先計劃以自己持有的葡萄牙護照入境，打算停留18小時便離境，停留台灣只作短暫停留和轉機，但降落後卻因為其葡萄牙護照即將過期，無法順利入境。

古小姐卻幸運遇到台灣開放港澳人士自由行新政策的實行首日，於是她立即以澳門護照辦理落地簽證，成了新政策的幸運受惠者。

古小姐又透露，在桃園國際機場第二航廈辦理落地簽證的人並不多，因此很快就辦好入境。