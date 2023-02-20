台灣自由行．01直擊｜澳門女護照過期 陰差陽錯受惠新政策入境
撰文：陳鄭為
出版：更新：
今日（20日）台灣開放港澳人士自由行，香港和澳門有不少人都趁開放自由行第一日搶先赴台旅遊。在桃園國際機場，《香港01》記者採訪了一名來自澳門的女子，她本來無意以自由行簽證身份入台，最後卻陰差陽錯受惠於新政策。
下午2時57分，來自澳門的古小姐與在台灣工作的澳門友人搭乘長榮航空BR802航班從澳門抵達桃園國際機場。古小姐在接受訪問時透露，這次以自由行簽證身份入境台灣其實是「陰差陽錯」。
古小姐原先計劃以自己持有的葡萄牙護照入境，打算停留18小時便離境，停留台灣只作短暫停留和轉機，但降落後卻因為其葡萄牙護照即將過期，無法順利入境。
古小姐卻幸運遇到台灣開放港澳人士自由行新政策的實行首日，於是她立即以澳門護照辦理落地簽證，成了新政策的幸運受惠者。
古小姐又透露，在桃園國際機場第二航廈辦理落地簽證的人並不多，因此很快就辦好入境。
1. 台灣何時開放港澳人士自由行?
台灣陸委會宣布2月20日起開放港澳人士自由行，此前港澳人士僅能以團體旅遊形式訪問台灣。
2. 入境台灣後要進行強制檢測嗎？ 入境防疫規定是怎麼樣的？
入境台灣後不需要進行強制檢測。目前入境人員不需居家檢疫，改採7天自主防疫。
3. 需要戴口罩嗎？
《香港01》向台灣官方查詢，雖然台灣宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但是由於入境旅客需接受「0+7」自主防疫規定，故在這段期間外出需全程配戴口罩。