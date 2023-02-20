01直擊｜港台夫婦赴台賞櫻花　台夫：妻子出發前一刻順利辦理網簽

2月20日，台灣開放港澳人士自由行，不少港人都趁開放自由行第一日赴台旅遊。在桃園國際機場，《香港01》記者採訪了一對港台夫婦，台籍丈夫馮先生透露，太太今早在香港機場上網辦理簽證，過程有點緊張，幸好能順利辦理。



馮先生陪同港籍太太今日午後搭乘中華航空CI602班機抵台旅遊，此行夫婦倆規劃了4天行程，除了走訪台北市區景點外，也安排去台灣的武陵農場賞櫻花。

馮先生表示，因為自己有台籍身份，疫情過後，去年曾經返台一趟，今次台灣終於開放港澳人士赴台自由行，就急忙帶太太到台灣，也成就了太太在疫情之後的首次出國旅遊。

被問到今次到台灣旅遊想吃什麼美食，馮先生立即稱「她想吃的名單我早就都安排好了」。馮太太則笑不攏嘴表示，好多年沒到台灣，今次特別想去饒河街夜市，想吃夜市知名的胡椒餅、侏羅紀醬汁魷魚、割包等等美食。

她又稱，以前就去過台南、高雄等地，今次要上山賞櫻花，感到特別興奮。馮先生特地查好武陵農場的櫻花正在盛開，已經預訂了武陵農場的交通車。

武陵農場的櫻花正在盛開。（武陵農場官網）

關於首日開放港澳人士自由行旅台，馮先生稱，太太是港籍身分，因此今早出發前在香港國際機場，才以手提電腦上網辦理簽證，過程有點緊張，但很幸運沒有遇到困難。

另外，馮先生又見到部分從香港訪台的旅客因為未及申辦，落機後被安排到一區排隊等候辦理落地簽證。