美智庫憂「台灣淪陷」將為「中國治世」製造條件

美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）日前發布報告《台灣淪陷後的世界》，警告中國一旦攻陷台灣將帶來驚天動地的後果。報告指出，中國將因此一舉超越美國在印太區域的影響力，「美利堅治世」（Pax Americana）將被「中國治世」（Pax Sinica）取代，北京及其盟國屆時當能逕直追求自我利益，亞洲國家恐被迫走上核武擴張與軍備競賽的自保道路，國際安全環境風險抖升。



隨著俄烏戰爭開啟世人對台海局勢的更高關注，美國政媒與學界過去就台灣問題的討論明顯「更進一尺」，不再甘於停留保台、棄台選項與否，而是跳躍假想台灣他日遭遇武統後的情況，反身評量西方與中國的勢力處境。

「太平洋論壇」（Pacific Forum）發表的《台灣淪陷後的世界》（The World After Taiwan's Fall）報告針對台灣「陷落」對美、日、澳、印、歐的影響進行預測與分析。報告作者之一、華府智庫「2049計劃」研究所的易思安（Ian Easton）指出，美國的政策制定者和軍事領導人日益認為台灣海峽是美國的戰略神經中樞，全球沒有其他衝突的潛在爆發點像這裡一樣不穩定，甚至可能將超級大國捲入戰爭。

美國智庫「太平洋論壇」的《台灣淪陷後的世界》報告封面。（Pacific Forum）

易思安表示，「誰控制了台灣，誰就控制了網際網路和全球經濟的未來」，警告西方一旦失去台灣，可能引發美國乃至全世界的經濟蕭條，使數百萬美國人失去工作。

易思安指出，透過進佔台灣，解放軍將突破第一島鏈的中心，還可藉此入侵日本的琉球群島（與那國島、石垣島等）和菲律賓的呂宋島。南海的頂部將為解放軍彈道飛彈潛艦提供海上堡壘，進一步加強中國在東南亞的軍事主導地位。

「太平洋論壇」主席桑托羅（David Santoro）則認為，美國及其盟友可能會為奪回台灣而戰，但需要擁有比中共更加堅決的獲勝意志。

報告指出，台灣的軍隊一直守衛著日本西南航道的脆弱側翼，保護日本和其他東亞國家不受中國擴張主義的威脅。台灣軍方長期以來一直是美國人道救援行動的可靠夥伴，美台政府也持續共享情報。如果台灣「淪陷」，台灣的軍事基地和情報設施將被解放軍佔領，中國海軍勢必進駐台灣的深水港，蘇澳與基隆的海軍基地將使解放軍得以不受阻礙地進入太平洋深水區，美日對於中國潛艦的追蹤與監視也將失去效果。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

除了民主、軍事與經濟的衝擊，報告進一步指出，一旦台灣遭遇北京攻陷，將北京有利為自己在亞洲開闢出一個勢力範圍，開創以「中國治世」為核心的新世界秩序，對國際法、民族自決與國家主權的既有原則產生破壞，並且顛覆目前由美國主導全球外交和軍事的看法、破壞美國的聯盟體系。例如在「中國治世」下的日本便可能不再信賴美國，政治上可能轉向右翼與威權主義，也有可能是極左翼政客獲得權力，與北京政權並肩；而首爾可能傾向發展並擁有核武，企圖通過建立獨立的威懾力量以確保國家不會遭到強權接管。

在南太平洋方面，報告直指澳大利亞或更擔心遭到圍堵和孤立，可能也會發展自己的核軍備計劃，並加快採購核動力潛艦；「四方安全對話」（Quad）有可能發展成亞洲版北約，但也有可能就此解體。

2022年5月24日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪，以及新任澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在出席「四方安全對話」（Quad）峰會前合照。（新華社）

《台灣淪陷後的世界》報告的兩位主編桑托羅（David Santoro、太平洋智庫主席）、柯羅夫（Ralph Cossa，太平洋智庫名譽主席）指出，基於這份報告的內容，美國應該帶頭加強印太區域的集體威懾和防禦力量；認真考慮建立全區域的核共享，至少開始分析這種安排對印太安全架構帶來的好處、成本與風險。

台灣淡江大學戰略所副教授黃介正則發表評論認為，智庫報告以「台灣淪陷後」為假設命題，標題確實嚇人，但基於台灣本位，仍應懷抱「台灣安全利益優先」為基本立場，「雖然台灣似乎無可避免地被捲入美中戰略競爭，兩強也使盡全力爭奪對台灣命運的主動權與主導權，但是我們最大的利益仍然是避免台灣淪於戰火」。