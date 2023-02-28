二二八事件76周年　蔣萬安紀念會致詞遭罵「殺人兇手、下跪道歉」

今日（28日）是台灣「二二八事件」76周年，台北市長蔣萬安上任後首次出席紀念會，並在致詞時表示為事件致上誠摯歉意。不過他致詞時被鬧場，一群抗議者從後方衝入大罵「殺人兇手」、「下跪道歉」，最後被警力壓制。



蔣萬安致詞時表示，這是他首次以市長身分參加台北的二二八紀念活動，心情非常複雜而肅穆。而他從二二八家屬的愛心與寬容裡，學到很多，感受很深；身為台北市長，他深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝煙事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

他又指，至親愛人消逝的刻骨銘心感受，不可能因此消失，必須更深刻體會家屬的心境，對事件痛定思痛，認錯改變，「重新出發的過程，是最好的社會教育，也是最好的人權教育」。他還承諾任內一定會責成市府團隊，對盡可能地就台北二二八事件的歷史材料繼續挖掘、搜尋；並盡全力地照顧家屬在現實處境中的需要。

而致詞期間，數名手持絲帶的抗議者衝向講台，並高喊「殺人兇手」、「下跪道歉」，場面一度混亂，在擾攘約10分鐘後，蔣萬安才得以繼續致詞。

另一方面，前總統馬英九就蔣家第四代蔣萬安是否應該道歉表示，實際上，從他任台北市長到總統，已道歉30多次，「這還需不需要繼續再道歉，我想可以由蔣市長自己來決定」。