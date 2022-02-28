二二八事件75周年　民進黨：烏克蘭遭俄侵略　提醒台灣人團結

228事件已屆75周年，民進黨指出，今年228，國際情勢劇烈變化，「和平民主的烏克蘭遭到俄羅斯侵略的重大事件，提醒台灣人民應銘記前人爭取民主的艱苦歷程，更應共同珍惜此刻得來不易的民主自由，團結面對未來的挑戰。」



國民黨立委、蔣家後代蔣萬安則表示，面對過去、也要放眼未來，除了要為轉型正義更盡心力，更要珍惜台灣的民主成果。今年台灣也有多達50個民間社團響應「228・0」紀念遊行活動，由於適逢烏俄戰爭，亦有民眾高舉烏克蘭國旗。



民進黨提到，全球矚目的烏克蘭情勢提醒台灣人民，民主團結的重要。75年前，228事件爆發，有許多人因此失去寶貴的生命，「但台灣人民追求民主自由，自己當家作主的決心，即便面對隨之而來的白色恐怖，都未退卻。」



1947年2月28日，因國民政府專賣局查緝員在台北市查緝私菸時不當使用公權力造成民眾死傷，台灣民眾掀起大規模反抗政府與攻佔官署浪潮，民眾不僅攻擊官署，本省人也對外省人報復攻擊，此後，國民政府派遣軍隊進行了鎮壓，最終死亡人數眾說紛紜，由數百人至數萬人不等。



民進黨指出，團結不是建立在遺忘過去，相反地，團結應當建立在勇敢面對共同的歷史傷痛、珍惜此刻共有的民主自由，並攜手透過轉型正義的工程逐步從真相還原、責任釐清、進而走向和解。

民進黨表示，自2016年民進黨執政之後，隨即透過立法，成立「促進轉型正義委員會」，隨後逐步推動、徵集政治檔案、平復司法不法，還原歷史真相，加速被害者與其家屬的權利恢復等工程。同時行政院也將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策。

國民黨立委、蔣家後代蔣萬安則表示，關於「促轉條例」審查，各黨團都提出版本，但對於開放政治檔案、還原歷史並促進和解、平復司法不法等方向都是一致的。

蔣萬安指出，他除了支持國民黨團提出「轉型正義適用期間追溯至日據時期」的版本，更進一步在表決時，支持民進黨團最後提出的第六條再修正動議，希望在撤銷刑事不法判決後，能夠回復並賠償受難者或其家屬的名譽及權利損害。



台灣前總統馬英九則是先赴二二八紀念公園內的福德宮參香祈福，往年馬英九都會參加台北市舉辦的二二八紀念儀式，今年因為沒有安排馬英九上台致詞，他隨後與二二八受難者家屬一同前往二二八紀念碑鞠躬致意。