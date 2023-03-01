陳水扁自創Meme圖爆紅　青蛙出鏡率高被指暗喻溫水煮蛙　學者解讀

近日，台灣前總統陳水扁頻頻在Facebook專頁「陳水扁新勇哥物語」發出Meme圖（哏圖，網絡迷因的一種），這些作品皆有主題，諸如《轉型正義》、《薪火相傳》、《武松伴虎》等，但想表達的意思卻讓不少人摸不著頭腦。對此，有學者解釋，陳水扁是希望融入社群時代的行銷邏輯，除此之外還有三個策略考量與效果。



自2月底起，專頁頻頻發出相關Meme圖，這些圖片大部分是陳水扁與其他事物的合成照，如與動物、卡通的合成照，又例如陳水扁會走在海中、悠遊於天際，或是蹲在長頸鹿與鯨魚身上；有的則沒有陳水扁本人。雖然每張圖都有一個主題，但陳水扁沒有加以詳細解釋，令不少人摸不著頭腦，「一天比一天還看不懂」。

當中，有人笑稱「已追隨到每天期待新作無法自拔」、「希望阿扁，重出周邊」、「我的憂鬱症都好了」。也有人認為這些圖皆含有政治隱喻，其中出鏡率極高的青蛙，就被部分網友認為應該是暗喻人民溫水被煮的青蛙。

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而在昨日（2月28日），陳水扁發布《新台灣智庫》迷因圖，表示是獻給剛離世的台灣獨派大老、總統府資政辜寬敏，「感念他幫阿扁繳交保證金才能出獄」。這是他為數不多會就作品加以詳述的情況，而網友也解讀指：「台灣是個海島，漁產豐富，魚骨向下紮根，這一定是制憲之路深根台灣的意思！阿扁總統的創作太有深意了！」

對於陳水扁的舉動，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，除了是希望能夠融入社群時代的行銷邏輯之外，這還有其他的策略考量與效果。首先是「製造話題」，陳水扁的扁式迷因哏圖似乎都看不太懂，讓網友非常好奇，有「他到底要幹什麼」的懸念，當然會掀起一波話題討論。然後是「衝網路聲量」，只要有話題，網路聲量就會拉高，如附相關圖片的貼文，讚好的比例都會更明顯。

最後，鈕則勳提到「保溫政治能量」，認為陳水扁作為前總統，對於政治當然無法忘情，特別是還沒有爭取到特赦，當然希望自己仍然能夠有一定的政治能量。一方面，這能夠牽制其他的政治人物，另一方面也希望保持在黨政方面的影響力。