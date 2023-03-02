2023年經濟自由指數：台灣全球第4、亞太第2　創歷年最佳成績

美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）周三（1日）公布2023年經濟自由指數（2023 Index of Economic Freedom）報告，台灣得分高達80.7，全球排名第4、亞太排名第2，創歷年最佳成績。蔡英文總統周四（2日）表示，台灣會繼續努力打造自由、開放以及公平的經貿環境，亦會與民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈安全。



全球有184個經濟體納入評比，前10名依序是新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、荷蘭、丹麥與瑞典。其中，台灣得分從去年80.1分成長至80.7分（滿分100），並蟬聯最優良「自由」（門檻80分）評比，全球僅4個經濟體獲得該評比。在亞太區域方面，台灣排名僅次於新加坡，也是前5名中唯一一個經濟體的得分較去年更優。而中國大陸則排第154名，仍落入最差的「壓迫」國家行列。

而在12個細項評比中，台灣在商業自由、貿易自由、貨幣自由、財產權、政府開支等7項都獲得80分以上的得分，其餘則是投資自由70分、勞工自由69.1分、金融自由60分。在恪遵法治，財產權方面，台灣得分高於全球平均，政府誠信分數也高於世界平均。

報告指，恪遵法治加上對全球商業持開放態度，讓台灣位居全經濟自由前段班。而完善的制度架構、私營產業的創業活力以及促進商品和資本自由流通的開放市場政策，都是形塑台灣充滿活力經濟的重要因素。

蔡英文在總統府接見佛訥博士。（台總統府）

周四上午，蔡英文在總統府接見傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）並致詞。她期盼，未來台美能達成雙邊貿易協定以及避免雙重課稅協定，深化雙方貿易合作關係，同時也能夠提升產業的競爭力。

另外，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）曾表態有興趣訪台，佛訥對此支持並鼓勵。佛訥又稱，一位友人曾在美媒寫了一篇社論提到「與其麥卡錫眾議長訪問台北，不如邀請蔡總統到華府，到眾議院的大議事堂進行演講」。他表示如能成行，請蔡總統在華府訪問期間務必訪問傳統基金會。