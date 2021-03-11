陳茂波去信反對剔出「經濟自由」排名　《WSJ》：毋須再說服世界

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-11 11:39

美國傳統基金會（Heritage Foundation）最新發布的《經濟自由度指數》，將香港及澳門剔出評級。財政司司長陳茂波去信《華爾街日報》對決定表示遺憾，再重申香港擁有「一國兩制」保障自由。《華爾街日報》今日（11日）以「Hong Kong’s Illusionist」（香港的魔術師）為題，刊出評論文章，呼籲陳茂波不用再遊說國際社會「香港沒有改變」。

文章指，陳茂波的艱鉅任務，是要否認中國當局正按自己的想法重塑香港，以香港有「一國兩制」來反駁傳統基金會的說法。但評論認為，早在2017年，中國外交部已宣稱《中英聯合聲明》已是歷史文件，因此當中提及要保障「一國兩制」的條文亦「不存在」。

文章指，陳茂波希望讀者相信，不論政治上如何打壓，經濟自由將繼續存在，文章提到近日的多宗事件，包括：中國的「人質外交」政策，如目前兩位加拿大人被拘捕，以威脅加國政府不要引渡孟晚舟到美國；《蘋果日報》創辦人黎智英被指違反《國安法》被捕，至今仍被拘留。認為此舉推翻普通法下的保釋推定。

提及多宗事件 反問香港是否仍有「經濟自由」

另外，文章又提到港澳辦主任夏寶龍早前稱，只有直正的「愛國者」才可以擔任行政、立法及司法機關；中國亦要求國泰航空，禁止參加涉及參與反修例示威的員工，進入內地領空；去年，全國政協副主席、前行政長官梁振英威脅杯葛未表態支持《港區國安法》的滙豐銀行（0005）等，以反問香港是否仍有「經濟自由」。

社評最後向陳茂波建議，不用再說服世界，香港仍然是以前的香港，不如接受現實，自己現時只是為香港真正統治者、中國國家主席習近平當公關。（accept that he’s now flacking for the man who really runs Hong Kong: Chinese President Xi Jinping.）

陳茂波早前於網誌中提到，若按該會一貫以來的評核準則來衡量，不管是金融自由、貿易自由、營商自由與公共財政穩健等方面，香港在評核期內的優勢無甚改變，依然會是名列前茅，「被消失」只是因為基金會改變遊戲規則，是一種政治偏見的結果。

他強調，現時有超過9,000家內地和跨國企業在港營運，這些公司仍繼續積極拓展其業務，正好說明香港對投資者的吸引力，是由市場潛力、發展機遇和投資回報來決定。