陳茂波去信反對剔出「經濟自由」排名　《WSJ》：毋須再說服世界

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-03-11 11:39

美國傳統基金會(Heritage Foundation)最新發布的《經濟自由度指數》,將香港及澳門剔出評級。財政司司長陳茂波去信《華爾街日報》對決定表示遺憾,再重申香港擁有「一國兩制」保障自由。《華爾街日報》今日(11日)以「Hong Kong’s Illusionist」(香港的魔術師)為題,刊出評論文章,呼籲陳茂波不用再遊說國際社會「香港沒有改變」。

文章指,陳茂波的艱鉅任務,是要否認中國當局正按自己的想法重塑香港,以香港有「一國兩制」來反駁傳統基金會的說法。但評論認為,早在2017年,中國外交部已宣稱《中英聯合聲明》已是歷史文件,因此當中提及要保障「一國兩制」的條文亦「不存在」。

文章指,陳茂波希望讀者相信,不論政治上如何打壓,經濟自由將繼續存在,文章提到近日的多宗事件,包括:中國的「人質外交」政策,如目前兩位加拿大人被拘捕,以威脅加國政府不要引渡孟晚舟到美國;《蘋果日報》創辦人黎智英被指違反《國安法》被捕,至今仍被拘留。認為此舉推翻普通法下的保釋推定。

提及多宗事件 反問香港是否仍有「經濟自由」

另外,文章又提到港澳辦主任夏寶龍早前稱,只有直正的「愛國者」才可以擔任行政、立法及司法機關;中國亦要求國泰航空,禁止參加涉及參與反修例示威的員工,進入內地領空;去年,全國政協副主席、前行政長官梁振英威脅杯葛未表態支持《港區國安法》的滙豐銀行(0005)等,以反問香港是否仍有「經濟自由」。

社評最後向陳茂波建議,不用再說服世界,香港仍然是以前的香港,不如接受現實,自己現時只是為香港真正統治者、中國國家主席習近平當公關。(accept that he’s now flacking for the man who really runs Hong Kong: Chinese President Xi Jinping.)

陳茂波早前於網誌中提到,若按該會一貫以來的評核準則來衡量,不管是金融自由、貿易自由、營商自由與公共財政穩健等方面,香港在評核期內的優勢無甚改變,依然會是名列前茅,「被消失」只是因為基金會改變遊戲規則,是一種政治偏見的結果。

他強調,現時有超過9,000家內地和跨國企業在港營運,這些公司仍繼續積極拓展其業務,正好說明香港對投資者的吸引力,是由市場潛力、發展機遇和投資回報來決定。