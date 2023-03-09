李義虎：中國從不威脅美國　華府在台海問題別犯歷史錯誤

各界就台海戰爭時間表預測「再加一」，美國中央情報局（CIA）局長近期示警，解放軍2027年前可能會武力攻台，輔以台灣總統蔡英文確定四月訪美與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，加劇兩岸動盪變數。中國第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎表示，大陸統一時間進程持續進行，但沒有所謂的時間表，除非台獨觸犯《反分裂國家法》，同時呼籲美方不要過多干涉，「不要在台海問題上犯歷史錯誤」



北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎，身兼江蘇省全國人大代表，8日接受港澳台、中外媒體網路專訪表示，「就我理解和判斷，大陸沒有什麼硬性時間表，外界說武力解放台灣是哪年哪月哪日，還訂日子，美國國防部高官說2017年、 2035年都只是猜測」。

雖然行程的日期和細節還很模糊，但上述消息顯示，台美雙方確實在為將麥卡錫和蔡英文的會面從台北挪至美國做著準備。圖為蔡英文1月出席記者會。（Reuters）

李義虎指出，「如果說有時間表，關鍵就是『台獨』分裂勢力觸犯《反分裂國家法》第8條中的其中一條，可以讓北京採取非和平的方式，也就是外界說的武力狀態，只要（台獨）觸犯就依法行事」。

談到中美關係，李義虎表示，台灣問題是中美關係中最核心、最敏感的問題。中美關係建立在三個聯合公報基礎之上，中國希望和美國建立「新型大國關係」，相互尊重、和平共處、合作共贏、不衝突、不對抗，但美國似乎不感興趣，把中國視為競爭對手和主要的威脅。

今年1月，麥卡錫經歷了百年未遇的15次投票後才當選眾議院議長。外界普遍認為他很快就會安排台灣行程，以進一步鞏固在黨內和國內的威望。（Reuters）

就中美雙邊關係近年變化，李義虎言及特朗普（Donald Trump）政府始推中國戰略報告，把中國視為主要競爭和威脅對手，繼任的拜登（Joe Biden）政府也繼承了這種觀點，「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、全球治理等領域能合作共贏，美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」

針對下月蔡英文出訪並過境美國，麥卡錫已對外證實計劃在美國會見蔡英文，且依舊不排除日後訪台的消息，李義虎沒有正面回應，僅重申美方應按照中美關係三個公報確立的原則，有序開展兩國的關係，「希望美國不要在台海問題犯歷史錯誤」。