李義虎：中國從不威脅美國 華府在台海問題別犯歷史錯誤
各界就台海戰爭時間表預測「再加一」，美國中央情報局（CIA）局長近期示警，解放軍2027年前可能會武力攻台，輔以台灣總統蔡英文確定四月訪美與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，加劇兩岸動盪變數。中國第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎表示，大陸統一時間進程持續進行，但沒有所謂的時間表，除非台獨觸犯《反分裂國家法》，同時呼籲美方不要過多干涉，「不要在台海問題上犯歷史錯誤」
北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎，身兼江蘇省全國人大代表，8日接受港澳台、中外媒體網路專訪表示，「就我理解和判斷，大陸沒有什麼硬性時間表，外界說武力解放台灣是哪年哪月哪日，還訂日子，美國國防部高官說2017年、 2035年都只是猜測」。
李義虎指出，「如果說有時間表，關鍵就是『台獨』分裂勢力觸犯《反分裂國家法》第8條中的其中一條，可以讓北京採取非和平的方式，也就是外界說的武力狀態，只要（台獨）觸犯就依法行事」。
談到中美關係，李義虎表示，台灣問題是中美關係中最核心、最敏感的問題。中美關係建立在三個聯合公報基礎之上，中國希望和美國建立「新型大國關係」，相互尊重、和平共處、合作共贏、不衝突、不對抗，但美國似乎不感興趣，把中國視為競爭對手和主要的威脅。
就中美雙邊關係近年變化，李義虎言及特朗普（Donald Trump）政府始推中國戰略報告，把中國視為主要競爭和威脅對手，繼任的拜登（Joe Biden）政府也繼承了這種觀點，「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、全球治理等領域能合作共贏，美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」
針對下月蔡英文出訪並過境美國，麥卡錫已對外證實計劃在美國會見蔡英文，且依舊不排除日後訪台的消息，李義虎沒有正面回應，僅重申美方應按照中美關係三個公報確立的原則，有序開展兩國的關係，「希望美國不要在台海問題犯歷史錯誤」。