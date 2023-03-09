台灣開放港澳居民自由行兩周　陸委會：有5萬港澳居民申請來台

3月9日，台灣陸委會舉行記者會。有記者提問，針對港媒報道，中共在兩會後會把港澳辦升格成中央的直屬機構，陸委會對之後的香港情勢和台港關係有怎麼樣的評估?



台灣陸委會副主委詹志宏回應稱，對機構是否要改革，陸委會不予置評。詹志宏表示，「中共對於香港的控制的力道越來越加強，這是我們可以看到。還有香港官員他們對自己百姓的控制不斷在加強，至於他們用什麼方法，包括機構是否要改革，陸委會不予評論，我們關注的是他實際對港人自由民主期待是否繼續壓抑還是尊重。」

台灣陸委會副主委詹志宏。（翻攝聯合報）

此外，《洛杉磯時報》記者提問，「台灣駐香港辦事處（台北經濟文化辦事處）會不會恢復官員的派任? 」

據此前報道，2021年7月30日，台灣駐香港辦事處（台北經濟文化辦事處）最後一名官員經濟組組長倪伯嘉，其簽證到期，於當日搭機返台。台北經濟文化辦事處僅剩下52名香港僱員維持運作。

台媒報道指出，台灣方面一直有向港府溝通，包含文化部、經濟部、教育部的官員都有持續申請工作簽證，惟始終卡在「一中承諾書」，未獲得回應，無法續留及赴任。

因於不獲港府續簽簽證，6月20日已有7名台灣駐港官員返抵台灣，當時駐港辦事處僅剩下經濟部的官員倪伯嘉。（Facebook）

詹志宏今日則回應稱，台灣駐澳門的同仁已經有部分回到澳門辦公室服務，服務澳門和台灣民眾。台灣駐港辦事處則因香港方面還沒有做相應的配合，未有人員派駐，但他強調，「我們的人員都還在待命，隨時可以做相應的工作。」

此外，台灣陸委會表示，自2月20日台灣宣布開放港澳居民入境自由行以來，截至3月5日為止，應該有5萬多人申請入台。

詹志宏表示，非常歡迎港澳人士來台灣體驗自由民主的環境，台灣人也非常好客。他指出，近期自己的家人到鳳梨酥店發現大排長龍，詹志宏認為，這是兩岸關係好的現象。