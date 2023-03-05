兩會｜李克強提反「獨」促統　台陸委會：將防範可能風險

總理李克強今日（5日）作任內最後一份《政府工作報告》，在兩岸關係方面提到要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。



台灣陸委會回應稱，再次呼籲北京正視「兩岸互不隸屬」的事實，並以理性平等、相互尊重的態度務實處理兩岸事務，又指會防範可能風險。



陸委會表示，北京當局應以更開放態度及投入資源改善其民眾真正關切的民生福祉權利、推動民主改革及制衡監督、尊重公民社會力量，同時承擔維護區域和平責任，才有助防範決策治理風險、應對當前複雜情勢挑戰。

陸委會又呼籲北京當局正視與面對「兩岸互不隸屬」的事實，尊重台灣人民堅守中華民國主權、民主自由的核心理念，放棄強加的政治框架與脅迫作為等統戰分化，以理性平等、相互尊重的態度務實處理兩岸事務，才能為雙方良性互動創造條件。

陸委會又表示，對於後續大陸可能進一步推動相關工作，台灣政府將密切關注評估，並加強政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序的互動往來。

據早前報道，李克強在政府工作報告中指出，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展。

工作報告表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關系和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

李克強同時代表國務院向香港和澳門特區、台灣同胞和海外僑胞表示誠摯感謝。