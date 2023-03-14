台國防部：透過多部門助在陸上兵返台　陳建仁：他們希望我們接回

3月9日，台灣陸軍金門防衛指揮部26歲陳姓上兵，被發現穿救生衣游往大陸，卻體力不支獲救，人在廈門無生命危險。13日，台陸委會主委邱太三證實該名上兵「人現在確定在大陸」。

14日，台灣國防部長邱國正稱，該名上兵不會透過軍方管道返台，但會請多個部門協助，國防部將調整金門駐軍兵力與位置。同日，行政院長陳建仁透露，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」。



台灣國防部長邱國正。（聯合報）

《中央社》報道，邱國正表示，國防部已內部了解，的確沒有管教問題，軍中該負責的絕對負責，待陳姓上兵回來釐清，才能給大家公平的交代，否則外界會認為軍方片面之詞。

他透露，目前已發布離營通報，通緝令也將按照管道發布，憲兵隊會處理，陳姓上兵回來後一切依法處理。

至於是否擔心陳姓上兵向大陸透露二膽島駐軍人數等資訊。邱國正表示，台國防部會調整兵力、位置，並強調部隊的防務工作經常要檢討，不用聯想因為一個人離營才作出調整。

陳建仁（左）列席備詢。（聯合報）

另一方面，立法院會繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。國民黨立委江啟臣詢問陳建仁，政府是否有聯繫上陳姓上兵。

對此陳建仁表示，國防部、陸委會都有保持聯繫，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」。至於是否有把握可以把陳姓上兵接回台灣，他表示，政府會盡最大的努力。