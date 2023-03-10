台二膽島失聯士兵被尋獲：穿救生衣游往大陸　終體力不支獲救

台灣金門二膽島一名26歲陳姓上兵周四（9日）離奇失聯，金防部為此成立專案小組尋人。周五（10日），據台媒消息，陳兵已被尋獲，他穿著救生衣試圖游到中國大陸，半路因體力不支，被大陸警方發現救起，詳細內容仍待軍方進一步說明。



陸軍金門防衛指揮部周四表示，當日早上6時許進行早點名時，發現陳未到失聯，復前往寢室仍未發現，即使由主官廣播集合亦未果，集合全島人員實施搜索也未尋獲。

據了解，陳來自新北市，是名伙房兵，2020年4月到金門服役。他平日與同袍相處相當正常，同僚透露其個性很宅，凌晨時室友還看到他在睡覺，不知道為何會忽然消失。

事件引起輿論熱議，著名經濟學家林毅夫1979年從金門泅海約2公里到廈門，投奔中國大陸，因此有聲音把兩者聯想到一起，討論陳兵會不會是第二個林毅夫，因為二膽島距廈門島約4.4公里，泳技高超的話應可以游到。

不過，也有人認為該島面積僅0.28平方公里，如果人還在島上，以軍方的地毯式搜索應早就被找到，故擔憂陳是否遭遇不測。

周五，擾攘一天後，陳兵終被尋獲。報道指，目前他人平安，但究竟他是單純逃兵，還是「投共」，則有待進一步釐清。

而對於事件，台灣防長邱國正回應稱還要確認。對於逃兵質疑，邱表示，「我可沒有講他逃兵」，什麼原因要等找到人才能確認，才能取得公信力，「他救生衣怎麼來的我也要問問看」。

陸軍司令部也表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。