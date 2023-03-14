「台版彈簧刀」無人機首次亮相　學者：可削解放軍船艦登陸能力

台灣中山科學研究院周二（14日）在台中院區航空研究所展示已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機，當中包括首次亮相的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機，學者表示，其可削弱解放軍船艦的登陸能力。



中科院表示，巡飛彈無人機系統為近程精準打擊武器，包含摺疊翼無人機、發射筒、操控器，可收納於戰術背包，由單兵攜行。起飛後，無人機將自主巡航飛行至目標區，並利用前方的EO/IR（可見光/紅外線）酬載進行影像辨識、追蹤，人員再從操控器選擇欲打擊之目標，確認後無人機便進行俯衝攻擊。

據介紹，巡飛彈無人機導控距離超過10公里，滯空時間大於15分鐘，具備跳頻抗干擾能力，配備光學熱像酬載，提供日夜間影像識別能力。而前方裝載的高爆彈頭也具有感炸模式，主要用於攻擊高威脅、高價值人車等目標，且一旦在戰場上無法尋獲目標，可於空中自毀。

巡飛彈無人機系統包含摺疊翼無人機、發射筒、操控器，可由單兵攜行。 （中時新聞網）

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲向《中央社》表示，巡飛彈無人機將對台不對稱戰力助一臂之力，若中共攻台，勢必派遣數十艘艦艇向台灣灘岸前進，台灣若發展更大型的巡飛彈無人機，將可率先攔截，雖未必擊沉對方船艦，但能癱瘓雷達系統削減敵軍登陸能力。

台灣國際戰略學會理事長王崑義亦表示，「台版彈簧刀」優勢在於其為單兵攜行的精準打擊武器，在俄烏戰爭中，可見「標槍」（Javelin）便攜式反坦克導彈系統派上用場，因此能在戰場上減少時間和空間成本的武器，台灣可借鏡。