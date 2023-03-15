洪都拉斯擬與中國大陸建交　台外交部急召洪國駐台大使表嚴正關切

中國大陸與美洲國家洪都拉斯兩國外交高官1月1日在巴西舉行了雙邊會議，引起洪都拉斯傳媒關注兩國會否建交。

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）3月15日在Twitter表示，已指示該國外交部長負責與中國大陸正式建立外交關係相關事宜，台灣外交部則緊急召見洪都拉斯駐台大使表達嚴正關切。



針對洪都拉斯總統卡斯特羅宣布將與中國大陸發展官方關係，台灣外交部召見洪都拉斯駐台大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro），並以新聞稿表示已向洪都拉斯政府表達嚴正關切，「請洪國謹慎斟酌，勿落入中國圈套，做出損及台洪雙方多年友誼的錯誤決定」。

傳出邦交生變後，去年8月才抵台履新的布羅德15日在步入台外交部面對媒體詢問時，只簡單表示「等一下再說」。

《德國之聲》今年初曾報道，在巴西新總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月1日舉行的就職典禮上，洪都拉斯外長雷納（Enrique Reina）曾與中國大陸外交部副部長謝鋒舉行雙邊會議，彼時即引起洪都拉斯傳媒關注兩國會否建交。

台灣副總統賴清德2022年以總統特使身份出訪洪都拉斯，準備參加在1月27日舉行的新任總統卡斯特羅就職典禮。根據行程安排，賴清德會過境美國洛杉磯與三藩市。圖為特使團25日抵達美國洛杉磯國際機場。（Facebook@chingte）

台灣總統蔡英文3月底將出訪危地馬拉、伯利茲，行程未包括洪都拉斯，也引起外交圈人士議論，憂心台灣與洪都拉斯邦誼不穩，不料短期內就正式傳出洪都拉斯總統有意轉與中國大陸建交的消息。

針對台洪邦交可能生變的消息，目前洪都拉斯駐台大使尚未回應媒體詢問。