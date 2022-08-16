洪都拉斯新大使曾在台求學5年　向蔡英文遞到任國書：我回家了

台灣總統蔡英文周二（16日）在總統府接受洪都拉斯（台稱宏都拉斯）共和國新任駐台特命全權大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書；布羅德曾在台求學，他以中文發表感言說，台灣是他人生重要一部分，曾是他住了5年的家，「我覺得我回家了，原來我的心一直都在這裏」。



蔡英文致詞提到，洪都拉斯和台灣都熱愛民主自由，她要特別謝謝總統奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）領導的洪國政府，堅定支持台灣的國際參與，並持續為台灣在國際上發聲。

她說，現在全球威權主義正持續擴張，民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域的合作交流。台洪在教育文化領域激盪出許多火花，布羅德大使就是台洪教育交流最佳的見證人。布羅德知台又挺台，年輕有活力，相信一定能為台洪雙邊關係創造新局，也能為雙方人民創造更多的福祉。

洪都拉斯總統與蔡英文會晤。（總統府提供）

布羅德曾經在台求學，他今天其中一段的致詞，特別以中文感性提到，台灣是他人生中重要的一部分，曾經是他住了5年的家，雖然他10年前離開了，但當他重新踏入這片土地時，「我感覺彷彿我未曾離開過，我覺得我回家了，原來我的心一直都在這裏」。

布羅德說，今天站在這裏，是87年來雙方友誼、休戚與共的成果，台灣敞開大門，不吝分享教育在國際發展中的重要性，他親眼見證台灣的奇蹟，活躍的經濟成長、強大的工業化，以及規劃發展策略，是洪都拉斯效法的榜樣，希望洪都拉斯能夠發展並達到如此成就。