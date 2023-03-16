德媒披露台灣早知洪都拉斯將與中國大陸建交　台外交部否認

台灣邦交國洪都拉斯（Honduras）宣布尋求與中國正式建立外交關係，引發國際輿論關注。《德國之聲》報道稱，台灣外交部4周前已知悉洪都拉斯欲轉往與中國大陸建交卻毫無作為。



台灣外交部3月16日澄清稱，曾數度向洪都拉斯表示願在能力範圍內協助其建設，呼籲媒體報導前善盡查證責任。



台灣副總統賴清德2022年1月27日在Twitter推文，稱獲洪都拉斯副總統接待，之後與新總統會面。（賴清德Twitter5;4戶@ChingteLai）

台灣外交部指出，「對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉洪國政府外交轉向意圖卻毫無作為，外交部籲請媒體於報導前應善盡查證責任。」

台灣外交部指出，自洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，依據洪國政府施政優先順序，積極與洪國持續磋商雙邊合作計畫，數度向洪方表示，我國願在能力範圍內協助洪國推動建設發展，同時一再提醒洪國注意中國的不實承諾。

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）3月15日在Twitter表示，已指示該國外交部長負責與中國大陸正式建立外交關係相關事宜。

針對洪都拉斯總統卡斯特羅宣布將與中國大陸發展官方關係，台灣外交部召見洪都拉斯駐台大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro），並以新聞稿表示已向洪都拉斯政府表達嚴正關切，「請洪國謹慎斟酌，勿落入中國圈套，做出損及台洪雙方多年友誼的錯誤決定」。

洪都拉斯外長：台灣拒增加金援

洪都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）3月16日受訪時則表示，洪國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

他指出，洪國要求台灣將對其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」洪國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。

台灣與洪都拉斯：圖為2023年3月15日，台駐洪都拉斯特古西加爾巴（Tegucigalpa）大使館外，台洪旗幟一同隨風飄揚。（Reuters）

雷依納透露，洪都拉斯基於人民的巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面予以拒絕。雷依納指出，洪都拉斯在能源、社會政策及償還債務方面有其需要，那些債務「正在淹沒這個國家」。

雷依納表示，全球171個國家與中國大陸有外交關係，經濟現實使得洪都拉斯「必須作此決定」。

《德國之聲》年初曾報道，在巴西新總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1月1日舉行的就職典禮上，洪都拉斯外長雷納（Enrique Reina）曾與中國大陸外交部副部長謝鋒舉行雙邊會議，彼時即引起洪都拉斯傳媒關注兩國會否建交。

台灣副總統賴清德2022年以總統特使身份出訪洪都拉斯，準備參加在1月27日舉行的新任總統卡斯特羅就職典禮。根據行程安排，賴清德會過境美國洛杉磯與三藩市。圖為特使團25日抵達美國洛杉磯國際機場。（Facebook@chingte）

台灣總統蔡英文3月底將出訪危地馬拉、伯利茲，行程未包括洪都拉斯，也引起外交圈人士議論，憂心台灣與洪都拉斯邦誼不穩，不料短期內就正式傳出洪都拉斯總統有意轉與中國大陸建交的消息。