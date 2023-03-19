馬英九3月27日起訪陸　成兩岸分治74年首位「登陸」台灣卸任元首

《香港01》早前獨家掌握消息，台灣前總統馬英九或將於3月底至4月初訪問中國大陸。據台媒中央社19日（周日）報道，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與陸生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。



中央社的報道又指，蕭旭岑稱，馬英九將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與陸生進行交流。

這將是馬英九在2016年5月卸任之後首次前往中國大陸，他將會是自1949年兩岸分治74年以來，首位踏上大陸的台灣卸任元首。

台媒《聯合報》則引述消息稱，為降低中美台敏感且錯縱複雜的政治效應，馬英九此行不會與中共總書記習近平舉行「馬習二會」。

該消息稱，馬英九深知此行首訪大陸會引發相當政治效應，不希望到大陸祭祖的單純願望捲入複雜的政治紛擾，甚至為台灣部分陣營運用為政治攻擊手段，藉此影響明年台灣總統大選，因此決定此行不訪問北京，單純定調赴大陸祭祖。

據早前《香港01》獨家掌握消息，馬英九或將於3月底至4月初訪問中國大陸，馬英九將與相關大陸高校台灣師生舉行座談會，並將於近日正式對外宣布。