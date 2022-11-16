九二共識30年　馬英九稱目前仍然有效　國台辦：體現求同存異

台灣前總統馬英九周三（16日）表示，「一中各表」的九二共識屆滿30年，其符合憲法、帶來和平紅利，目前仍然有效，並質問總統蔡英文既然可以接受《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），為何就不能接受已故前總統李登輝任內，兩岸所達成的九二共識。



馬英九在Facebook表示，「一中各表」的九二共識於周三屆滿30年，李登輝執政時期（1999年7月9日發表兩國論前）以及他執政的8年，兩岸憑藉著九二共識達成了「辜汪會談」、三通直航，並簽署包括ECFA在內的23項協議，還有「馬習會」等和平、穩定、繁榮的重大成果。這些成果若沒有九二共識，就都不會出現。

馬表示，自己有幾點誠懇的呼籲，包括九二共識符合中華民國憲法、帶來和平紅利、現在仍然有效，以及國際社會一致呼籲兩岸應該對話協商，避戰謀和，以和平方式解決爭端。俄烏戰爭爆發後，各國都呼籲台海兩岸應該對話，既然國際友人有此意見，蔡英文也表達願意對話，那麼何必拒斥符合憲法與兩岸人民岸關係條例、過去實施有效，現在仍為中國大陸接受的九二共識？

他進一步指出，九二共識不只是國共兩黨的共識，蔡英文迄今仍然接受的ECFA就是其產物，質問蔡既然可以接受ECFA，為何不能接受李登輝總統任內兩岸達成的九二共識，形容台灣的安全，百姓的福祉「就在蔡總統的一念之間」。

馬英九認為九二共識促成「馬習會」等重大成果。（Getty）

同日，國台辦發言人馬曉光在例行新聞發布會上提及，九二共識的達成，體現了求同存異的政治智慧，證明了只要兩岸雙方以民族利益為要、以民族大義為重，就完全有能力有智慧處理好兩岸關係。

馬曉光強調，九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，是推動兩岸關係和平發展的定海神針。 30年來兩岸關係發展事實反覆證明，堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸同胞才能受益，台海和平穩定才有保障。

他表示，大陸方面將堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，貫徹落實二十大對台工作部署，毫不動搖地堅持一個中國原則和九二共識，在此基礎上推動與台灣各黨派、團體和人士對話協商，團結廣大台灣同胞堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創國家統一與民族復興美好未來。