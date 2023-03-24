傳台當年拒庇護洪都拉斯總統家族　前大使：實情恰相反　仁至義盡

洪都拉斯擬與台灣斷交，改與中國大陸建交一事連日來受到關注，外界盛傳台洪邦交生變原因是台灣曾拒庇護現任洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）。對此，前台灣駐洪都拉斯大使賴建中周五（24日）透露，實情恰恰相反，台灣是卡斯特羅家族遭遇政變時，少數頂住壓力並伸出援手的，並強調台灣已盡最大善意與努力。



卡斯特羅的丈夫塞拉亞（Manuel Zelaya）同樣曾任洪都拉斯總統，惟2009年，他在任期間遭逢政變，令家庭成員四處尋求政治庇護，其中大女兒一家曾到時任駐洪大使的賴建中官邸居住。近日，台灣前立委蔡正元指控，當年台灣曾下令只能庇護卡斯特羅的女兒，但不得庇護卡斯特羅本人，影射今日台洪邦交生變是咎由自取。

對此，經已退休的賴建中向中央社開腔澄清，當年卡斯特羅身懷六甲的大女兒、女婿帶著2歲多的唯一孫女到其官邸尋求政治庇護，而時任第一夫人的卡斯特羅與小兒子，則是在美國大使官邸獲得政治庇護，從未有「台灣拒絕庇護卡斯特羅」的情況。他又指，當年的政變極其突然，他致電時任外長歐鴻鍊緊急通報時，歐即時詢問是否能確認已是政變，他回覆「第一家庭懷孕的大女兒已攜家帶眷逃到他官邸」，當時政局後續發展仍不明朗，但以人道理由台灣應予庇護。

賴建中續透露，他當時跟美國駐洪大使有很好的交情，二人分別收留卡斯特羅家族部分家人，以分散風險，起初，卡斯特羅幾乎每日都到他的官邸探視懷孕女兒，順便在他家用餐，當時她還曾打趣道「台灣菜比美式食物好吃」，互動非常良好。後來，新政府愈加強勢，他提醒卡斯特羅「不要過度暴露與台灣的關係」，對方才較少公開到他官邸走動，不過在另一位小女兒一度需避難時，卡斯特羅也曾在未知會之下，直接帶她到賴建中家暫住1、2天，反映雙方當時的互信程度。

賴建中透露卡斯特羅當年與台灣高度互信，如今邦誼生變令人唏噓。（Reuters）

賴建中進一步憶述，當時洪都拉斯兵荒馬亂，館內一名女職員甚至情緒崩潰，而新政府一直尋求台灣表態承認其合法性，但台灣與卡斯特羅家族互動，當然須低調，期間盡了最大善意與努力，卡斯特羅一家也多次表達謝意，故台灣當時對該家族「落井下石」絕對是不實傳言。

他又感慨，台灣對卡斯特羅一家可謂仁至義盡，自己2011年調任駐意大利代表時，卡斯特羅還專門在他起程前親自開了幾小時的車前來向他道別及再次表達感謝，這些電報都有紀錄可查，雖然如今邦誼生變，但不應扭曲歷史或抹殺外交人員的努力。

值得一提的是，卡斯特羅的小女兒希奧瑪拉·塞拉亞（Xiomara Zelaya）正是日前隨洪都拉斯外長到中國大陸商討建交的一員。