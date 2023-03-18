洪都拉斯與台邦交生變　帕圖卡水壩案或是導火線

台灣邦交國洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）日前在Twitter表示，他已指示外交部長負責與中國大陸正式建立外交關係相關事宜。對於邦交生變，中央社周六（18日）報道指，導火線是糾葛10餘年的「帕圖卡水壩案」，台電報告顯示，陳水扁政府時期原擬建案投資，惟預算在馬英九政府時期遭立法院否決，導致洪都拉斯轉與大陸水利水電公司合作，大陸也就此掌握當地水電基建命脈，台灣則漸被邊緣化。



報道指，與陳水扁政府敲定合作案的前洪都拉斯總統賽拉亞（Manuel Zelaya）正是現任總統的夫婿，該案胎死腹中後，該家族對台態度丕變，從以往稱台灣為「台灣共和國」，改成如今多次表態親北京的立場。

據台電駐洪都拉斯電力技術團報告，「帕圖卡3號」（Patuca-3）本是台電配合政府外交政策推動的投資案，協助友邦開發水力電源，以鞏固邦誼，然而該案雖經政府同意實施，但終因預算未獲立法院同意而中止推動。台洪雙方同意重新界定台電在Patuca-3計畫的角色為「技術提供者」。

可到了2010年9月，洪方突然與中國水利水電公司（Sinohydro）簽署協建水力發電廠的合作備忘錄，除承攬建造Patuca-3工程外，後者還協助該國向中國工商銀行融資。2011年，雙方簽訂架構協議草案，原先台灣的設計案被推翻，改由大陸重新規劃並開始動工。隨著施工與資金均掌握在陸方，洪都拉斯國營電力公司（ENEE）在該案自主性逐漸降低。報告結論直言，從上述例子可知，大陸在當地影響力漸增，中水公司駐地經理受到洪方重視，相反台灣電力團遜色不少，從中可了解到台灣面臨的外交難題與外交人員處境。