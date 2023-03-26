與洪都拉斯斷交　台灣外交部：不會屈服壓力和威脅

洪都拉斯外交部發表聲明，宣布與台灣斷交。

台灣外交部今天（26日）上午9時半召開記者會，宣布與洪都拉斯終止外交關係，全面停止雙邊合作計畫。



台灣外交部部長吳釗燮宣讀聲明稱，洪都拉斯與中國大陸正在進行建交談判，經過溝通無效，為維護主權與尊嚴，台灣決定即日起終止和洪都拉斯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、總領館、技術團等相關人員，並要求洪國關閉駐台大使館。

吳釗燮表示，洪都拉斯總統卡斯楚與其執政團隊一直對中國大陸存有幻想，在2021年洪國總統大選，就曾提出外交轉向議題，經過台灣努力，在卡斯楚上任初期，台洪雙邊關係曾一度平穩，但中國對洪國的利誘未曾停歇，外交部與駐館對相關情資均有掌握並妥善處理。

然而，卡斯楚政府同時向台灣索求數十億美元的鉅額經貿援助，就台灣與中國大陸提出的援助方案進行比價。台灣基於傳統友誼，秉持最大誠意在能力範圍內提出協助方案，但洪都拉斯仍恣意作態需索，公開釋出錯誤訊息，造成對台灣的傷害。

吳釗燮表示，洪都拉斯曾向台灣要求數十億援助，包括興建水霸、醫院，以及協助清還債務。

吳釗燮強調，台灣是主權獨立的國家，與中國大陸互不隸屬。台灣不會屈服壓力和威脅，會堅守自由民主，爭取台灣應有的國際地位。

吳釗燮介紹，台灣駐洪都拉斯人員共有61人，斷交後會最快撤回台灣或到其他大使館工作。另外，目前在台的洪都拉斯人員包括學生共有175人，台灣方面已要求學生在本學期結束後離台。

對於洪都拉斯曾提出斷交後維持商務關係，吳釗燮指出，洪都拉斯的聲明中已表明斷交後，會與台灣斷絕一切來往，因此雙方往後不可能維持半官方或非官方往來。

當地時間3月25日，洪都拉斯外交部發表聲明，正式宣布與台灣斷絕「外交關係」。（央視新聞）

當地時間3月25日，洪都拉斯外交部發表聲明，宣布與台灣斷絕「外交關係」。

聲明稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪都拉斯自即日起斷絕與台灣的「外交關係」，並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。