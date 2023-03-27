蔡英文晤捷克眾院議長：在強大壓力下率團來訪　展現對台灣支持

捷克國會眾議院議長亞當莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，台灣總統蔡英文周一（27日）接見時表示，亞當莫娃在強大壓力之下，依然率團來訪，再次展現對台灣的強勁支持，這也是台灣和捷克關係進展的重要里程碑。亞當莫娃則稱，她堅信台灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件。



台媒《聯合報》報道稱，蔡英文表示，台灣和捷克都歷經過威權統治，也都深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路上，更能夠成為彼此堅定的夥伴。她相信在未來，台灣和更多共享民主理念的國家，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。

亞當莫娃表示，捷克政府施政宣言提到，台灣是捷克在亞洲優先合作的民主夥伴之一，捷克的新印太戰略也強調這一點。她堅信台灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，也符合國際社會民主派的利益，捷克也以身為民主派的一員而感到自豪。

亞當莫娃又表示，支持台灣加入特定國際組織，例如世界衛生組織、國際民用航空組織。她認為台灣有權分享專業知識，並向他國學習，捷克眾議院外交委員會也已就此事通過相應的決議。這一年多以來，台捷之間有非常緊密的聯繫，這源自兩地支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的共同態度。