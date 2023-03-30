蔡英文抵紐約過境　晚上僑宴料有美政要出席

台灣總統蔡英文3月29日啟程訪問中美洲2國，來回分別過境美國紐約和洛杉磯。她已於美東時間29日下午抵達紐約。獲3月甫接任美國在台協會（AIT主席的羅森伯格（Laura Rosenberger），以及台灣駐美代表蕭美琴、台灣駐紐約辦事處長李光章接機。她晚上將出席僑宴，預計有美方政要與會。



蔡英文一行隨後驅車赴曼哈頓的樂天紐約皇宮酒店（Lotte New York Palace），於當地下午4時左右抵達，獲上百名僑胞拉橫額及高舉標語歡迎。她下車後揮手致意，並與多名僑胞握手，未發表談話，隨即與外交部長吳釗燮等訪問團成員步入酒店。

酒店外也有親中社團到場抗議，與台灣僑胞隔街互嗆，紐約警方架起鐵馬分隔，未釀混亂。

台總統府副秘書長張惇涵表示，蔡英文在紐約期間除公開行程，也有安排會晤行程，府方將適時在會面後轉述。他又稱，蔡英文29日在紐約主要行程，是出席當地時間晚間7時的僑宴，宴會上除僑胞外，也會有美國政要出席，「應該會蠻精彩豐富」。

中國外交部發言人毛寧29日重申，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日表示，蔡英文此行過境美國，是歷來例行過境的最新一次，呼籲北京勿以此為藉口，加強在台海周邊的任何活動。