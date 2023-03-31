英國宣布加入CPTPP　下一個入會是中國大陸還是台灣？

《日本產經新聞社》旗下的《富士晚報》報道，CPTPP的11個成員國預計31日召開部長級會議同意英國加入，這將是CPTPP自2018年底生效以來首度有新成員加入。今後申請加盟的中國、台灣入會申請進度備受注目。



報道採訪日本福井縣立大學教授島田洋一，他指出，如果要加入CPTPP，以全面同意接受規則為條件，這次能接受規則的英國先加入，創下先例，若貫徹此原則，當然下一個就是台灣加入。



島田洋一指出，台灣需獲得CPTPP會員國同意才能入會，與中國走得近的東南亞國家是否同意將是個課題。

《富士晚報》報道介紹，CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化、智慧財產等推動自由貿易的框架，美國最初加入，但美國前總統特朗普（Donald Trump）政府以不滿意條件為由退出，目前成員國有日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等11國。

2018年3月8日，11國代表於智利聖地亞哥舉行CPTPP簽字儀式。（VCG）

報道提到，2021年2月正式申請加入的英國可望於2023年內在最高決策機關CPTPP委員會上獲得正式承認入會。

報道指出，英國申請加入如何處理成了審核這些提出申請國家的試金石。中國2021年9月16日申請加入，台灣就在9月22日提出申請。之後烏拉圭也提出申請。因此CPTPP會員國審慎協商。日本等會員國期待美國重返CPTPP，但今後台灣、中國的申請案將如何處理是焦點。

台灣經濟學會與台灣金融研訓院共同舉辦了「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會，星野光明認為台灣的入會難度很高。（台灣金融研訓院提供）

報道提到，要加入CPTPP需要獲得全體會員國同意，中國在台灣提出申請後，對墨西哥、紐西蘭、越南、馬來西亞等會員國積極展開外交工作。一般認為，中國除了希望在CPTPP為自己創造有利的條件外，也要力阻台灣加入CPTPP。

不過，中國對國有企業採優惠措施、未能徹底做好智慧財產權的保護等，能否遵守CPTPP規則令人憂慮。報道指出，「對於中國的入會，日本向來採取慎重的立場』。

日本福井縣立大學教授島田洋一指出，如果台灣能入會，將是把東南亞國家納入「對中包圍網」，中國會希望避免這種情況。不過，為了避免與中國全面對立，或許另外備妥納入台灣的自由貿易框架較切實際。

島田洋一提到，美國是否重返CPTPP，情況未明。他指出，照理說，身為經濟大國的日本應發揮領導力，即便考慮到因應「台灣有事」（兩岸衝突）的安全保障合作，經濟協定是手段之一，或許日本可以推動越南、菲律賓等東南亞國家協助台灣。

新加坡《聯合早報》報道，對於中國申請加入美國退出的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），新加坡總理李顯龍曾表示，新加坡原則上支持。但李顯龍強調，中國大陸加入CPTPP前，必須先和CPTPP一些成員國解決雙方分歧。