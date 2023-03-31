蔡英文會面蓬佩奧落空？　台總統府闢謠：未有規劃

台灣總統蔡英文在美國當地時間30日晚間出席華府智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」舉辦的晚會，並獲頒「全球領導力獎」。原先盛傳美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將出席與蔡英文進行對話，但最後並未現身，台灣總統府副秘書長張惇涵僅稱，現場蓬佩奧沒有出席，來賓名單均是由主辦單位發出邀請。



由於該場晚會全程不開放媒體入內採訪，僅由發言人在會後轉述，張惇涵會後對外表示，除了傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner），包括美國政要及智庫學者，與會貴賓大約100多位，但名單為主辦單位邀請，台方不方便代為轉達。但對於外界關切蔡英文是否利用晚會場合與蓬佩奧會面，張惇涵重申，目前沒有這樣的規劃。

蔡英文過境紐約期間，出席與僑界人士晚宴。（flickr@台灣總統府）

綜合台媒報道，蔡英文過境美國期間，台灣內部關於美國政府接待規格、安排與特定政要會面的揣測甚多，包含「不一定會見麥卡錫」、「不一定不進華府」，「蔡英文或有機會在華府或紐約會見龐佩奧」等傳聞不絕於耳，顯示台灣內部特定政治勢力對蔡英文過境美國依舊留有「特殊期待」，期望再有突破。例如拿蔡英文此行過境美國與歷任台灣總統過境美國比較，指從李登輝、陳水扁到馬英九三任台灣總統過去停留美國的時間最多是48小時，但蔡英文這次兩度過境美國，日程達到五天四夜，即是「突破」，宣揚不只是「過境」意義，而是「訪美」等級，但對於台灣方面炒作，美國官方僅回應「一切照往例辦理」。

此外，有媒體關切，蔡英文30日下午是否有與美國政要視訊及通話，張惇涵答稱，蔡英文會利用過境美國行程相關空檔，盡可能跟美國友人做互動交流，但基於台美雙方默契及互信，將適時報告說明。