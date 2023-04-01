柯文哲：台灣沒有九二共識　只有九六共識

台灣前總統馬英九現正訪問中國大陸，九二共識的討論再次躍升台灣政治焦點。有意問鼎2024年台灣總統大選的台灣民眾黨主席柯文哲最新表示，台灣沒有九二共識，只有「九六共識」，自1996年台灣首次總統直選後，每次投票，台灣的主體性就愈強，惟在中美對抗及國際局勢下，下一關暫時走不下去，維持現狀是不得已的選擇。



台灣民眾黨3月27日舉行黨內公職人員共識營，中央黨部31日對外釋出柯文哲演講，內容觸及兩岸議題格外敏感。

柯文哲表示，台灣在歷史上經過三個階段，第一階段是1949年到1996年，當時是黨國體制與黨外對抗，成就了台灣的民主化；第二階段是1996年到2016年，1996年台灣首次總統直選，從那時起就建立「台灣主體性」，且每次投票台灣主體性就愈來愈強。

柯文哲就此強調，台灣沒有九二共識，只有「九六共識」。

柯文哲表示，1987年以前兩岸沒有交流，當時沒有「我們是台灣人」的概念，但政府開放大陸探親和兩岸交流，反而加深台灣的主體性。

2022年8月，時任台北市長的柯文哲表態對佩洛西訪台的看法，指「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」（Facebook／柯文哲）

柯文哲指出，目前台灣雖然已從大中華統一思想到確立台灣自主，但下一關暫時走不下去，原因是國際局勢與中美對抗。柯文哲進一步闡述，兩岸關係不是大陸與台灣，而是太平洋的兩岸，中國與美國對抗架構下的台灣問題。因中美兩國經濟體差距接近，未來十幾年內中美對抗恐難解，維持現狀是不得已的選擇。

柯文哲最後認為，現在這一刻要解決的不是統獨，因為台灣已達到自主性，現階段要解決民生問題。柯文哲最新一席「台灣沒有九二共識，只有九六共識」的說法，會否預告其在將至大選的兩岸關係與政策先聲，值得密切注意。