國台辦主任宋濤：只要認同九二共識及反台獨　歡迎綠營來大陸談談

國民黨副主席夏立言訪問大陸，先後與國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧等中共官員會面。據台媒《聯合報》12日報道，陪同夏立言訪問大陸的國民黨資深顧問、淡江大學榮譽教授趙春山表示，宋濤向國民黨訪問團表示，歡迎綠營人士也來大陸談談，走走看看。宋濤稱，只要認同「九二共識」、反「台獨」的，大陸都歡迎。



國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言會面。（微博@國台辦發布）

趙春山指出，這是大陸首度作出這樣的表態，是在向台灣釋出善意。

夏立言則透露，王滬寧於10日會見他時強調，國民黨代表團反映的台灣基層民眾需求要高度重視。

夏立言描述稱，去年八月和這次訪陸，國民黨都將恢復台灣農產品、水產品輸陸以及增加兩岸航點等台人關切的議題，一一向陸方提出要求，去年大陸的反應是「要回去討論」。但這次再度向對方提出後，王滬寧在會見時則是三度向宋濤交代：「他們提的要求，你們一定要落實」、「就算做不到的，也要仔細向他們說明」，「必須一步一步落實」。

對於北京邀請綠營人士到大陸「走走看看」，民進黨立委羅致政回應稱，不反對兩岸之間任何交流對話，但不應該有任何限制跟政治前提。另一位民進黨立委許智傑則表示，「肯定夏立言願為台灣人民發聲」，但希望能再加強展現相互尊重原則，「大陸不吃台灣的豆腐，國民黨也不要被中共利用」。