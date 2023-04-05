台戰略學者評大陸海事巡航：意在創造中線以東水域執法事實

台灣總統蔡英文即將在加州會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），福建海事局5日立即宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。台戰略學者揭仲研判，北京今遣巡航救助船巡弋台海，而非運用隸屬解放軍與海警的海上執法船艦，意在創下海峽中線以東巡弋、執法或舉行聯合操演等事實，以凸顯中共對台灣海峽大部分海域，包括中線以東水域的管轄權。



解放軍研究學者揭仲認為，福建海事局的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，很可能就是以管理「專屬經濟區」為名義，依據2021年9月修訂實施的《海上安全交通法》，以對中國大陸「管轄海域」內加強海上交通管理、維護海上交通秩序等理由，派遣包括「海巡06」在內的執法船艦，強化在台灣海峽、甚至包括海峽中線以東水域的執法工作。

揭仲認為，大陸以海事巡航台海，意在對台法律戰，並突顯對中線以東水域的管轄權。（揭仲的國防與中共軍事專題研究Blog供圖）

「北京藉由此舉，除了對台灣進行法律戰，又可進一步否定中線默契，還能透過此一新手段，在不大幅升高軍事緊張態勢的情況下，作為對蔡英文會晤麥卡錫議長之表態。」

針對法律戰論述脈絡，揭仲指出，北京主要依其1996年所公布的領海基線，往台灣海峽方向不超過12海里為領海、不超過24海里為「毗連區」（台灣稱為「鄰接區」），和不超過200海里的「專屬經濟區」（台灣稱為「專屬經濟海域」）。在「專屬經濟區」外，繼續向海方向延伸則是公海。在台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約205海里的情況下，北京遂能主張台灣海峽的絕大部分為其「專屬經濟區」，因此享有某種程度的管轄權。

揭仲提醒，北京當局在2021年修訂《海上安全交通法》時，業將「適用範圍」由原本的「沿海水域」更改為「管轄海域」，使台灣海峽的絕大部分成為海事局的責任區，對照大陸官方早已數度聲稱對台灣海峽具有一定程度「管轄權」，「可合理懷疑，福建海事局『台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動』，不排除是要在台灣海峽甚至中線以東水域實施主動、強勢監管之宣告」。

央視播放從海巡06艦艦上看到的影像中，可以看見陸地，但該陸地是大陸或台灣無法分辨。（央視新聞微博號影片截圖）

在具體操作方面，可能採取的手段則包括以可能涉及「瞞報、謊報危險貨物」或「造成海上污染」為由，要求進行登船檢查，來建立執法的事實；或者以實施海上執法救助演練為名義，於台灣海峽甚至中線以東劃設暫時的「禁航區」，來干擾台灣海上交通，過程中海警與解放軍也可能加入演練。

揭仲警示，這不光是對台灣的法律戰，若巡弋監管範圍進入海峽中線以東，也可進一步否定「中線默契」。

此外，大陸此次以海事局所屬單位在台灣海峽甚至中線以東巡弋，在身分上不屬於解放軍海軍或已轉隸人民武裝警察而受中央軍委指揮的海警，軍事色彩比較低，揭仲認為不僅可作為北京對蔡英文與麥卡錫會晤的諸多表態行動之一，也能因手段的翻新，可在不大幅升高軍事緊張的情況下獲得相關各方的關注。