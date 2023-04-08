中美對峙台海再次緊張　前台軍中將：山東號比尼米茲號具一優勢

台灣總統蔡英文甫一結束出訪行程返台，即刻迎來大陸軍方環台演習洗禮，東部戰區8日宣布在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。這是繼北京回應美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美會晤蔡英文，遣海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽，繞經台灣東南海域出西太平洋航訓後的再一軍事反制作為。



與此同時，在台灣「國防部長」邱國正的證實下，伴隨蔡英文過境美國推升台海軍情緊張，在「蔡麥會」前後時刻，即出現中美雙邊航艦於台灣外海「對峙」的氛圍。「中國大陸航空母艦山東號當時出現在台灣鵝鑾鼻東方約200海浬，美國航空母艦尼米茲號則出現在台灣東部約400海浬處」邱國正說道。

針對再次緊張的軍事對抗，前台灣陸軍中將吳斯懷表示，「若中美航母互相監視的情況頻頻發生，對美國未必有利」。

吳斯懷指出，很多人把航母戰鬥群作戰想得太過簡單化，「一句山東號離台灣2百海浬、尼米茲號離台灣400海浬就講完了」。吳斯懷強調，航母戰鬥群不是只有一艘航艦，而是有一個標準配備，當然各戰鬥群大小不一樣，有10艘的、有6艘的、且艦載機數量也不一樣。

根據吳斯懷分析，指山東號之所以不敢跑遠，是因為當前還沒有完成詳細的空海水下聯合作戰訓練，相關作業還沒有成熟。第二個重點是補給線，質疑山東號開來台灣東部外海能撐多久？「像尼米茲號一個航母戰鬥群有十幾艘戰艦、包括巡防艦、驅逐艦、護衛艦、艦載機，人吃的、飛機彈藥、油料消耗十分巨大」。

圖為尼米茲號航母甲板。（U.S. 7th Fleet Facebook）

除此之外，尼米茲號是核動力潛艦不用油，但還是需要一萬噸的飛機燃油，以及7000噸的飛機彈藥；而山東號是傳統動力航艦，光油就要運載7800多噸、然而航油只能載5000多噸、彈藥也只能載3000多噸，多了就載不下了。

但吳斯懷也提及，美國海軍最大的困難就是後勤補給，儘管山東號是傳統航艦，但離母港很近，美國過來補給線拉得更長，最近的基地是在日本、關島，沒有兩個禮拜到一個月的計劃不可能發航，而美方將尼米茲擺置台灣東部外海，吳斯懷也同樣質疑，美國海軍類似作為能夠撐多久。