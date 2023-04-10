航空母艦山東艦參與環台軍演　台媒：嚴重威脅台軍東部戰力保存

4月8日至10日，解放軍東部戰區展開一連三日的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。東部戰區在10日證實，山東艦首次參加環台戰備警巡，並發布殲15艦載機在艦上起飛的影片。台媒中央社報道指，山東艦殲15艦載機曾進入台灣東南空域。



東部戰區發布山東艦參加環台軍演的相關片段（點圖放大）：

央視報道指，今天（10日），東部戰區空軍出動數十架殲擊機，持續位台灣海峽與台灣南北兩端戰巡進逼，開展尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向圍島鎖台態勢。

在任務空域，多批多架掛載實彈的轟-6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對台灣重要目標實施多波次模擬打擊。

受領懾阻打擊任務的火箭軍部隊採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

戰區海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。在台灣海峽，台灣西北、西南以及台島以東海域主動出擊，搶佔有利陣位，高速進逼懾阻對手。海軍17艦編隊（山東艦航母編隊）參加了今天的演練。

專家：台灣東部「安全區域」將消失

台灣國防部指出，統計自昨天（9日）上午6時起至今天（10日）上午6時止，偵獲解放軍軍機70架次。中央社引述知情人士的消息報道稱，其中進入台灣東南防空識別區的4架次殲15戰機，就是從山東艦起飛的艦載機。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析稱，這次軍演主要是在驗證海、空兵力能否多點齊發，同時從台灣北、西、南及東部海域發起攻擊，達到不使用導彈就能封鎖台灣的目的。

林穎佑稱，山東艦艦載機加入軍演，代表台灣東部這塊所謂的「安全區域」也將消失，甚至成為第一線，因為解放軍可從東部海域對台發起攻擊。

國產航母山東艦及兩艘護航艦艇首次進入太平洋開始遠洋訓練。（新浪軍事）

台灣的國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，如果山東艦正式戰備，代表中國將有兩個航空母艦戰鬥群可以派遣，未來將至少有1艘在西太平洋地區巡弋，意味台灣東部戰力保存（海軍疏泊區、空軍花蓮佳山基地等）受到嚴峻挑戰。

台軍前空軍副司令張延廷也表示，此次環台軍演為「東航艦、西戰機」對台東西夾擊，對台灣東部戰力保存造成嚴峻威脅。