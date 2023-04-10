解放軍環台軍演　官媒曝「台島及周邊海域關鍵目標」首成打擊對象

4月8日至10日，解放軍東部戰區展開一連三日的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。《央視》報道稱，多軍兵種部隊9日在戰區統一指揮下，「對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢」。官媒《環球時報》報道稱，在此前官方公開報道中，作為打擊對象，「台島及周邊海域關鍵目標」沒有出現過，尚屬首次。



據《環球時報》報道，軍事科學院研究員趙小卓表示，9日的軍事行動對台打擊目標包括台灣要地、要點等三類重點目標，檢驗任務部隊的精準打擊能力。

趙小卓稱，8日軍事行動的重點是兵力展開，檢驗部隊在聯合作戰體系下奪取制空權、制海權、制信息權的能力。9日的軍事行動的重點是實施模擬聯合火力打擊，陸、海、空等任務部隊從不同演習區域運用多樣化打擊手段對目標進行精準打擊。

在此前官方公開報道中，作為打擊對象，「台島及周邊海域關鍵目標」沒有出現過，尚屬首次。趙小卓指出，這可能是指台灣內某棟建築物，或某個軍事基地等。

趙小卓進一步解釋，此次軍事行動模擬打擊目標有三類重點目標：首先是台灣的要地、要點、跑道等重要目標；其次是支持台軍事體系的重要節點；第三是打擊移動性的重要目標，對其實施跟蹤監視，必要時一舉殲滅。

趙小卓表示，「對重點目標的火力打擊手段是多層次的，多角度的，對目標打擊強調精準，全面檢驗各任務部隊的火力運用及精準打擊能力」。