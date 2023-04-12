解放軍環台軍演後接受CNN專訪　吳釗燮：中共似為攻台做準備

中國大陸近日完成環台島戰備警巡和聯合利劍演習，台灣外長吳釗燮對此接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，他譴責中共的行動，更警告其似乎正試圖為攻台做準備。



吳釗燮表示，大陸環台軍演和相關措辭，宛如正嘗試準備對台灣發動戰爭，台方視之為不可接受的威脅，並予以譴責。美國情報評估顯示，國家主席習近平已指示解放軍在2027年前具備攻台能力，對此吳釗燮強調，對台灣的準備工作充滿信心，又指中共領導人在決定對台灣動武前要三思而後行，「無論是在2025年、2027年或更久之後，台灣都需做好準備」。

日前，台灣總統蔡英文到訪中美洲邦交國，並在過境美國期間會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），而就在結束訪問的隔天，北京就啟動環台軍演。被問到蔡英文出訪的代價是否太高時，吳釗燮表示，中共不能主導台灣如何交朋友，也不能主導台方的朋友如何展現對台灣的支持。

另一方面，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華期間表示，加速台海危機對歐洲沒有利，且更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中方的過度反應調整。對此吳釗燮表示，台灣已要求法國做出澄清，同時強調法方一直以來都展現出對台灣的支持。吳進一步強調，保衛台灣是台灣自己的責任，而美國似乎應比以往更果斷地創造一種局面，讓中共知道攻台勢必會付出沉重代價，台灣對美國抱持這樣的立場表示感謝。