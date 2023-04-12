賴清德代表綠營參加2024總統大選：台無統獨問題　民主最大共識

民進黨今天（12日）召開中執會，推選代理主席、民進黨立法院黨團總召柯建銘主持，會中通過2024年第16任台灣總統提名候選人案，正式公告由黨主席賴清德代表民進黨參選。



賴清德發表談話時，對中執會與黨內信賴支持表示感謝，指自己負肩起守護台灣使命。他提到總統蔡英文上周出訪同時，前總統馬英九也訪問中國大陸，呈現對台灣不同意義價值，其中馬走回一中原則的框架，蔡則在民主道路上迎向未來、邁向國際，而這也將會是2024後，台灣將面對的兩種截然不同的選擇，是次大選將決定台灣的方向，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福與印太和平穩定。

賴清德承諾完成2024年選舉總目標，一是總統高票當選，二是立法院單獨過半。他又提到，台灣有土地、人民、定期改選各級政府，執行公權力，事實上已經是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是所謂中國神聖不可分割的一部分，國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定。

賴進一步強調，歷次民調顯示，絕大多數台灣民眾反對統一、也不接受一個中國原則、九二共識一國兩制，根據事實與主流民意，台灣沒有統獨的問題，民主才是台灣人民最大的共識。唯有持續壯大中華民國台灣，守護民主自由現狀，才是正確道路。