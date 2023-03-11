台2024大選「藍白合作」成熱話　藍營：先觀察柯文哲訪美狀況再說

台灣明年初舉行新一屆大選，藍綠兩大陣營皆積極備戰。國民黨方面，黨主席朱立倫喊出要團結所有非綠力量，中廣董事長趙少康亦疾呼藍白（國民黨及民眾黨）合作。對此，中央社周六（11日）引述黨內人士報道指，要先觀察民眾黨主席柯文哲訪美狀況，再作打算。



國民黨已啟動2024總統、立委提名作業，以重返執政為目標。而團結所有非綠力量為黨內共識，副主席連勝文直言願意放下個人對柯文哲的不滿，商討合作，趙少康也引述民調指，若總統大選三足鼎立，新北市長侯友宜搭配國民黨主席的「侯朱配」將落居第三，他疾呼藍白合作，不能彼此王不見王、彼此放話。

事實上，早在去年九合一選舉時，國民黨和民眾黨合作一事已被討論，因應國民黨機制和人選迄今未定，加上黨內在南投立委補選一役敗陣後，焦慮感上升，故藍白合作議題又搬上檯面討論。對此，黨內人士表示，黨中央持開放態度，惟尚未有進一步討論，由於朱立倫與柯文哲近日有不少同台機會，這有助保持默契與對話空間，並讓彼此之間保持著一點溫度，至於後續要不要談、如何談可以再觀察。

然而，有藍營輔選人士認為，雙方若要合作，便須討論立委選區的配置，而國民黨在優勢選區已有人選，不太可能有空間禮讓，若將艱困選區丟給民眾黨，也會顯得沒有合作的誠意，因此，單是合作要談區域立委的人選已是一大問題。除立委席次難分配外，總統人選怎麼搭配，誰正誰副也要評估，若兩黨都不願意屈居副手就無從談起。因此，他認為，國民黨目前應盡快確定總統人選，讓支持者安心，至於柯文哲，就先觀察4月訪美的狀況如何，再作後續討論。