大陸將在台灣北面設禁飛區　台官方：約影響33航班　已大幅縮減

《路透社》日前引述知情人士報道稱，中國大陸計劃於4月16日至18日在台灣北面設立禁飛區。台灣交通部之後證實，經台灣抗議後，縮短至27分鐘。消息引起各方關注，台交通部長王國材今日（13日）透露，台北飛航情報區共有18條國際航路，是非常繁忙航區，經溝通後改為27分鐘，受影響航班約有33個，影響程度大幅縮減。



大陸航太活動區域示意圖。（台灣交通部）

大陸原定4月16至18日每日9時至14時於台北飛航情報區內劃設警示區管制飛行，經台灣抗議後，改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。王國材表示，陸方11日以電報方式預告有3天要從事航太活動，但內容不是很清楚，或有許多掉落物在台灣東北角；而台北飛航情報區共有18條國際航路通過，非常繁忙，有關劃設將影響許多國際航線，包括台灣機場的起降等，影響巨大。

王表示，自己不曉得這是否為大陸設計的認知戰，要表達主權，交通部是從航安、國際航路，以及台北飛航情報區的需要做表達。至於受影響的航班數，他表示，原來劃設禁航區的時間是3天，每天有160班，現在變成27分鐘，約影響33班，已經有大幅縮減。

王進一步透露，交通部已跟日本福岡飛航情報區溝通，在這27分鐘時間，航班會脫離原來航道「往南飛」，由台北飛航情報區接福岡飛航情報區，晚上9時將發布飛航通告。海域部分，也會同時發布航船布告，請所有商船、漁船避開此區域。他又指，劃設禁航區，航程可能會增加一小時以內的時間，但他沒聽說有航班取消的消息。