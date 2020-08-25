國防部：美軍U-2偵查機擅闖解放軍演習禁飛區　已向美提嚴正交涉

中國國防部今日（8月25日）晚間發布消息稱，美U-2高空偵察機擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。

對此，中國國防部發言人吳謙表示，美國此舉嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。

中國國防部發言人吳謙。（資料圖片）

早前，山東海事局曾於8月20日發布消息稱，解放軍將在黃海進行軍事演習，通報稱：黃海─青島至連雲港以東海域，2020年8月22日1200至8月26日1200，在以下五點連線海域內組織重大演習活動。北緯35度55分00秒，東經119度55分00秒、北緯35度55分00秒，東經123度00分00秒、北緯34度30分00秒，東經123度00分00秒、北緯34度30分00秒，東經120度40分00秒、北緯35度30分00秒，東經119度55分00秒。

山東海事局要求，為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

U-2，外號「蛟龍夫人」，是美國空軍一種單座單發動機的高空偵察機，能不分晝夜於70,000英尺高空執行全天候偵察任務。U-21955年首飛，1956年服役，雖然至今服役已經六十多年，但部分U-2改進型號仍然在使用。

除美國外，台灣亦曾裝備U-2飛機，並在上世紀六七十年代用於對大陸進行偵查，而解放軍亦曾多次擊落台灣的U-2飛機。