大陸劃台灣北部禁飛區　前台空軍副司令：應派遣戰機進駐桃園機場

大陸民航部門以從事「航太活動」為由，預告將於4月16日在台北飛航情報區內劃設禁飛區27分鐘，再度刺激台灣內部就北京從軍演以來升高對北台灣干擾力道，以及如何優化北台灣空防的討論。前台灣空軍副司令張延廷表示，台灣受解放軍威脅的影響範圍已從西南區域擴張至北台灣，北台已成戰略空隙，建議軍方可在桃園國際機場進駐戰機部隊，以期他日得及時升空應處。



針對外傳今次陸方預告設置禁飛區，係因應衛星發射載具物體掉落，台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受台媒《中央社》訪問時答稱，「台灣防空系統對於任何太空垃圾都有攔截能力」。

蘇紫雲表示，面對解放軍干擾動作頻頻，目前應優先強化北台灣防空導彈系統，例如加強部署台北都會區愛國者防空導彈。

大陸航太活動區域示意圖。（台灣交通部）

「除復仇者防空系統外，台灣也迫切需要中程導彈等空防戰力」，蘇紫雲同步舉台灣正與美方洽談的軍購項目，其中即包含先進地對空導彈系統（Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System，NASAMS），又稱國家先進地對空導彈系統，一旦完成採購，將有助台灣空防能力大幅提升。

前空軍副司令張延廷接受《中央社》訪問時則提出警示，指北京在環台戰備警巡和聯合利劍演習之後，做出在台灣北方劃設禁飛區這項舉動值得注意。

張延廷表示，解放軍在台灣北部空域活動，影響航道和安全，台灣第一時間主動爭取及表達立場是對的決定，對岸不時使出干擾措施，「台方一定要由靜態到動態，並積極爭取權益」。

前空軍副司令張延廷4/12在一檔政論節目分析，指解放軍對台灣設立禁飛區，是要做「抵進台灣的火力射擊」。（影片截圖）

張延廷指出，解放軍近期軍事威脅以及在海空域的活動，影響範圍已從西南區域擴張至北台灣，北台灣是台灣戰略重心，包含台北、新北、宜蘭和桃園人口總數上千萬，「但這裡現在有導彈、無戰機，成了戰略空隙」。

張延廷主張，一旦有事，戰略空隙將造成台灣軍方只能從遠處調兵遣將，不過，建造或重啟空軍基地成本高，建議未來可在桃園國際機場進駐戰機部隊，例如一支F-16中隊，「萬一北台灣發生事情，能以地利之便升空應對」。張延廷認為，此舉也能讓民眾安心，展現台軍重視北部空防決心，提高全民國防意識。