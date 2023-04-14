5大陸漁民海難枉死金廈海域滯屍3年　金門紅會今助亡者魂歸故里

受到新冠肺炎疫情阻隔影響，兩岸小三通暫停將近3年，各項交流皆告停擺，連帶三年間因海難枉死在金廈海域間的大陸漁民，也無法魂歸故里，台灣金門縣紅十字會14日協助3批共6位大陸人士赴金門協助領回海難親屬的骨灰罈，這也是小三通重啟後，紅會安排的特殊人道援助，讓家屬相當感激。



金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，因為小三通暫停，兩岸往來不易，這3年間共有5具大陸漁民的屍體漂流到金門，但因為漁民的家屬無法前往認屍，以致這些大體長期停放在金門縣殯葬所，其中有3具漁民屍體，因為海難漂流到金門，在兩岸的司法單位合作下，抽絲剝繭發現是一家人，後來經過官方驗證後，將大體火化。

另外有2具因為家人無法趕赴金門，金門地檢署等相關單位無法完成驗屍認證，所以遲遲未火化，僅能將大體暫時存放在殯葬所。

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛14日陪同先前海難喪生的大陸漁民家屬到金門認屍，並在移民署金門專勤隊副隊長王愷（左）的協助下，順利入境。（聯合報）

呂忠飛表示，得知小三通重啟的消息後，家屬也頻頻跟紅十字會聯繫，希望能前往將家人的骨灰帶回去，經過包括內政部移民署金門縣服務站、移民署金門專勤隊、陸委會、海基會等單位協助，總算將這項超級任務完成，讓遇難者都能魂歸故里，讓他們的靈魂得以安息。

在金門縣紅十字會人員的陪同下，搭乘14日上午9時船班抵達金門大陸的家屬陳先生表示，感謝金門紅會的幫忙，讓他們得以完成將父親骨灰帶回去的願望，他們希望盡快辦理好驗屍等程序，將大體火化，希望明天就可以帶著爸爸的骨灰回家。