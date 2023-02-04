猴痘｜曾訪日本40歲男確診　生殖器官出紅疹　潛伏期有高風險接觸

衞生防護中心表示正調查一宗猴痘輸入個案，涉及一名過往健康良好的40歲男病人，他1月14至24日期間曾到訪日本。1月31日出現口腔潰瘍，並於2月1日出現低燒、頭痛、淋巴結腫大，以及手、軀幹及生殖器官出現紅疹。



他當日向私家醫生求診，2月3日前往仁濟醫院急症室求醫，其後被轉送往瑪嘉烈醫院。院方安排他入住隔離病房進行單獨隔離，現時情況穩定。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日（4日）確認病人樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。



初步調查顯示，他逗留日本期間於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他於外地期間沒有認識任何猴痘確診病人，回港後亦沒有高風險接觸。為謹慎起見，中心已安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種。他於出現病徵後沒有密切接觸者。流行病學調查仍在進行中。



猴痘病毒電鏡圖。（微信公眾號＠中國生物）

確診猴痘男子在潛伏期間曾訪日本，並有高風險接觸。（Reuters）

衞生防護中心指，患者涉及一名過往健康良好的40歲男病人，潛伏期曾在日本有高風險接觸。中心會將個案通報世界衞生組織、日本衞生當局和內地有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意沒有相關接觸史，但有病徵的求診人士。

中心同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸，如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

40歲男訪日返港後，確診猴痘。（資料圖片）

本港去年9月錄得首宗猴痘個案，一名30歲港男9月5日乘搭航班菲律賓航空PR300由菲律賓抵，並前往指定檢疫酒店華美達海景酒店進行檢疫，同日晚上出現喉嚨痛及吞嚥困難，而早前亦已出現皮疹和淋巴結腫大，被送往瑪麗醫院，其後確診為猴痘。

中心指出，猴痘並非如新冠病毒般可經短暫接觸呼吸道飛沫傳播，不會經一般的社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。政府已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，目前對本港市民造成的即時健康影響屬於低，政府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，並採取相應的防控措施。

▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時在診列首宗▼



衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開，高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗，至今年1月16日已接種超過6,900劑次。

根據政府早前公布數字，自去年初至去年7月20日，世衞六個區域72個國家或地方共呈報超過14,500宗懷疑和確診猴痘個案，較去年5月初有顯著增加，大部份個案涉及男男性接觸者。