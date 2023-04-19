台外長籲歐洲對中經濟制裁　嚇阻北京可能冒進

台灣外交部長吳釗燮日前接受捷克媒體聯訪時表示，台海若生事將使晶片與航運供應鏈中斷，釀成全球經濟災難，期盼歐洲各國思考「以採取經濟制裁等具體措施」，嚇阻北京可能的冒進。



台灣外交部18日晚間發布新聞稿指出，吳釗燮3月28日接受捷克8家媒體聯訪，針對台捷關係、北京對台威脅、俄烏戰爭、台海情勢、半導體產業等議題深入說明，相關報道已陸續刊播。

吳釗燮在聯訪中指出，北京對台灣的軍事威脅不僅真實存在，且與日俱增，台灣希望戰爭不要發生，但必須作好萬全準備。

吳釗燮強調，「保衛台灣是我們自己的責任，台灣人民也有堅定決心捍衛國家主權」，台灣正推動軍事改革，強化台灣軍隊訓練，發展不對稱戰略，並與美國密切合作，以確保擁有足夠的軍備，也積極爭取理念相近國家支持，以嚇阻北京冒然動武侵台。

吳釗燮向捷克媒體指控道，北京的野心不僅限於台灣，擴張行徑已深入東海、南海，也超越第一島鏈擴至太平洋，及於印度洋，甚至遠及非洲，呼籲民主國家應共同關注中國大陸威脅，強化合作以遏阻威權主義進一步擴張。

2023年4月6日，中國國家主席習近平會見了歐盟委員會主席馮德萊恩，並同馬克龍和馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。不過會晤後，馮德萊恩單獨舉行記者會，並沒習近平的陪同。（Reuters）

另一方面，當論及維持台海穩定安全對全球經濟的重要性時，吳釗燮以全球40%的貨運量行經台灣海峽，全球超過60%半導體晶片亦由台灣製造，其中先進製程晶片更占全球92%，以此說明如果台海生事，相關供應鏈恐中斷，勢將對全球經濟造成重大災難。

吳釗燮表示，「因此期盼歐洲各國持續關心台海情勢，並思考以採取經濟制裁等具體措施，來嚇阻中國可能冒進。」

該次聯訪吳釗燮的捷克8家聯訪媒體包括「捷克公共電視台」、「NOVA商業電視台」、「CNN Prima新聞台」、「捷克公共廣播電台」、「捷克科技網」（Lupa.cz）、「尊敬週刊」（Respekt）、「每日日報」（Denik）及「反射週刊」（Reflex）等。