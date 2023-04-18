解放軍環台警巡做實台海內海化　學者預判「未來不再劃設禁飛區」

台灣政治大學國際關係研究中心今（18）日舉辦「解析蔡英文總統與馬英九前總統出訪的後續影響」座談會，針對去年8月迄今解放軍多次對台周邊海域進行軍事演練，與會學者示警，指北京否定海峽中線並「建立新常態化」後，將進一步把台海「內海化」，未來或藉常態性、無預警的「環台戰備警巡」名義突破24海里，全方位壓縮台灣的海空域防衛縱深。



台灣國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，解放軍今近環台戰備警巡和聯合演習，並沒有劃設圍台的演習區域，也沒有劃設禁飛區，這顯示解放軍刻意把台灣海峽的定位，實質「內海化」，並將解放軍防線前推到台灣東部的太平洋海域。

「從這個角度來看，中共未來對台灣軍事的遏制，在台灣海峽就不會再劃設特定演習區域，而是採取常態性、無預警的戰備警巡，全方位壓縮台灣的海空域防衛縱深」，馬振坤說道。

馬振坤指出，解放軍此次軍演，進一步將台海「內海化」，戰備警巡威脅程度也於去年8月。（聯合報）

馬振坤指出，北京從去年8月至今對台兩次軍演，「台海軍事情況擦槍走火機率越來越高，因為中共片面用武力改變現狀破壞兩岸軍事默契（海峽中線），雙方處在對彼此行為無法預測的狀態下，軍事上很容易出現擦槍走火衝突」。去年八月圍台軍演，解放軍片面否定海峽中線，派遣大量機艦越過海峽中線建立新常態，而這次環台軍演，大陸軍方用戰巡名義派遣機艦對台灣全域施壓，進一步把台海內海化。馬振坤研判，北京未來對台軍事威嚇行動，若要進一步升級，可能會藉「環台戰備警巡」名義突破24海里，來否定台灣主張的24海里鄰接區，甚至逼近12海里領海。

至於何以台灣民眾對最近一次解放軍演的反應未及去年強烈，馬振坤認為，多是因為今次演習大陸軍方未發射導彈所致。但馬振坤提醒，今次大陸操行環台戰備警巡和聯合利劍演習，意味著隨時可以轉換成「實戰」，戰備警巡的意思是所有解放軍機艦都是實兵實彈，操演部隊是隨時可「由演轉戰」，性質已類似台灣軍方「漢光演習」第二階段的實兵驗證。

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「這次軍演對台灣是高度威脅，威脅是高於去年8月的軍演！」馬振坤提醒，解放軍這次實戰戰術的部署，反艦彈道導彈首度出現在對台軍演中，不管是海空軍部隊或火箭軍部隊、遠槍火部隊，在第一天都進入真實作戰中的域定戰術位置，甚至進入戰術位置後就進行轉移，並迅速進行發射陣地。

「這代表解放軍根據實戰需求去演練，因為不轉換就會被台軍遠程火力摧毀，尤其，（大陸）官媒公開說解放軍對海上目標進行追瞄，這是要用反艦彈道導彈要來打海上目標，這對台灣海軍水面作戰艦的威脅層級非常高。」

馬振坤預判，台海情勢在這次圍台軍演後，未來兩岸再有事端，解放軍不會再劃設禁飛區，而會用戰巡機艦名義來壓縮台灣防禦。因為用戰巡名義可以不影響台海的國際航運，可降低國際社會對軍演的反感。

馬振坤最後強調，北京未來對台軍事威嚇行動如果要進一步升級，中共是否藉環台戰備警巡的名義突破24海里，來否定台灣主張的24海里鄰接區，甚至逼近12海里，任何政黨執政都必須面對北京威脅，「希望外界對於台軍的備戰予以肯定支持，軍人不能講避戰的，只有備戰才能避免戰爭」。