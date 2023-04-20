蔡英文喊話啟動美台貿易倡議　冀簽署「避免雙重課稅協定」

台灣總統蔡英文19日接見履新後首度訪台的美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger），喊話台美啟動包括「台美21世紀貿易倡議」等各項對話機制，期待雙邊洽簽避免雙重課稅協定，讓美台合作更緊密。



羅森伯格過去曾在美國國安會擔任中國及台灣事務資深主任，在國安會任內，曾協助促成捐贈台灣400萬劑疫苗，並邀請台灣參加民主峰會，與台灣官方有一定交往史。

羅森伯格訪台出席「台灣美國商會2023年謝年飯晚宴」。（台灣總統府提供）

蔡英文表示，羅森伯格的出訪讓國際社會了解台灣守護民主自由的決心，也得到更多民主夥伴支持。尤其美國更是台灣共享民主價值的堅實夥伴，拜登（Joe Biden）政府上任後多次重申《台灣關係法》和六項保證，也九度對台軍售，堅定支持台灣自我防衛的能力，並且共同守護區域和平穩定，她要代表所有台灣人民表達誠摯感謝。

羅森伯格致詞稱，台灣是一股良善的力量，對維護和平穩定扮演關鍵角色。（台灣總統府提供）

蔡英文表示，羅森伯格今次訪台也會出席台灣美國商會謝年飯活動，顯示美國政府對深化台美經濟關係的積極重視，台灣正在不斷努力打造更友善的投資環境，歡迎美國企業繼續來台投資。希望未來能透過台美各項對話機制，包括「台美21世紀貿易倡議」，並透過「台美避免雙重課稅協定」洽簽，相信能為雙方企業提供更多利基，創造更多繁榮。

羅森伯格則稱，很榮幸受邀在謝年飯致詞，重申台灣是美國非常珍貴的友人、重要的貿易夥伴，對維護和平穩定扮演關鍵角色，美台合作有很多方法可以擴大深化彼此的關係。