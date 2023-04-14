無懼解放軍聯合利劍　民調：61%台人贊成蔡英文赴美會麥卡錫

財團法人台灣民意基金會今（14）日上午發表「台灣人對蔡麥會的態度」即時民調。結果顯示，即使在北京全程極力反對和發動軍演的政治環境下，仍有61%台灣民眾贊成台灣總統蔡英文利用過境美國期間，會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），不贊成者只佔22%。



綜合問卷答覆，24.7%受訪台人表示非常贊成，36.3%民眾還算贊成，不太贊成者佔12.9%，一點也不贊成者佔8.9%，11.7%沒意見，5.5%不知道。

逐一就年齡層、教育程度、省籍族群與政黨支持傾向等分項來看，幾乎每一個年齡層都出現一面倒、過半贊成舉行「蔡麥會」，不贊成者比例均佔少數，尤其是25-44歲年輕族群，贊成者高達七成。

台灣人對「蔡麥會」的態度。（台灣民意基金會提供）

其次，從教育背景分析，每一類教育程度的台灣選民也都呈現一面倒的贊成，其中，尤其以大學及以上教育程度者最顯著，有68%受訪者持贊成立場。

其他依次從省籍族群與職業背景看，不分閩南、客家、外省，各族群皆一面倒贊成蔡麥會；各行業別也一致贊成舉行「蔡麥會」，尤其以軍公教人員的表態最為凸顯，贊成者達85%，僅12%受訪者不贊成。

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然而，一直調查到政黨支持傾向分項，台灣民眾回應「蔡麥會」的立場才出現歧異，國民黨支持者過半數不贊成「蔡麥會」，其他各黨則逾半贊成。具體言之，民進黨支持者中，有87%受訪者表示贊成，不贊成者僅佔3.4%；國民黨支持者中，贊成比重降至35%，有55%的人不贊成；民眾黨支持者中，贊成者亦達72%，不贊成僅15%；時代力量和台灣基進支持者都是100%贊成；另在中性選民中，有48%受訪者表示贊成，16%不贊成。

整體而言，調查結果顯示絕大多數台灣人樂見美台關係的強化與深化，渴望雙方具代表性更高層級官方的接觸，「蔡麥會」無疑成為了一次「範例」。就此言之，蔡英文訪美會晤麥卡錫，儘管後續遭逢解放軍發動軍演壓力，但依舊獲得台灣民意高度支持。

解放军東部戰區於4月8日至10日舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為戰機在進行空中機動（4月9日攝）。（新華社）

台灣民意基金會就此評價，「絕大多數台灣人親美，或者說，親美是台灣人根深蒂固的政治預存傾向（political predisposition），長期以來形塑台灣內外政治發展的關鍵變數」，「不論中共（中國）抗議、杯葛、反彈的力道有多強，或近期台灣內部疑美論甚囂塵上，都很難改變台灣人親美的立場、信念與態度」。