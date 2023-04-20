台灣祭「限溫令」　冷氣低於23度罰金竟比撞死人多2.78倍

台灣交通亂象時有所聞，甚有「行人地獄」惡名，台灣官方為整治交通，修法通過汽機車不禮讓行人而肇事，導致他人傷亡將處新台幣7200至36000元（約合港幣1800至9200元）；然而，官方同時試辦餐飲業早、午、晚用餐時段「限溫23度」的規定，結果冷氣開太低的罰金竟是不禮讓行人肇事致使傷亡的2.78倍，讓台灣輿論炸鍋，直呼吹冷氣並無危害到他人，罰金不符比例原則，實在太離譜。



去年底，美國有線電視網（CNN）報道指出，台灣交通險象環生，如同「行人地獄」，恐不利於發展觀光，隨即引發台灣內部議論。台灣立法院遂在4月14日，三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，增加民眾檢舉項目，從46項增至59項，新增包含在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道等違規臨時停車樣態，民眾都可向警政機關檢舉。

最重要的是，條文加重汽機車不禮讓行人的罰則，在行人穿越道或其他可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，汽機車不暫停讓行人先行通行，處最高新台幣6000元（1500港元）以下罰鍰。如果因不禮讓行人而肇事，導致他人受傷或死亡者，處新台幣7200元以上、3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕照1年、致人重傷或死亡則吊銷駕照。

兩天後，台灣經濟部16日也對外宣布，從4月17日起針對餐飲業執行「限溫令」。包括餐飲場所、飯店旅館餐廳、百貨公司的美食街，即使是用餐時間，冷氣的溫度也要控制在23度（正負1）以內；如果低於此溫度，經勸導未改善者，將可祭出新台幣2萬元以上、最高10萬元（5100-25600港元）的罰鍰。

規定一出，相關業者反彈聲不斷，認為等同變相處罰餐飲業者與消費者。台經濟部長王美花事後急忙澄清，稱外界對「冷氣適溫運動2623」有所誤解，推廣用餐時間23度，並非「限溫令」，而是自願參加制，是透過相關輔導機制，讓大家可以達到適溫的溫度，沒有所謂罰10萬元的問題。

台灣交通亂象叢生，尤其頻發酒駕致死案件，朝野輿論各界紛紛呼籲修法，將酒駕致死依殺人罪論處。（示意圖／TVBS）

「開冷氣低於23度會比酒駕上路嚴重嗎？」的質疑聲浪開始在台灣輿論發酵。氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，多數人支持政府推廣「節能減碳」的作法，但不能認同高額罰金，在國外幾乎沒有發生過。楊家法舉日本2022年3月發布「供電吃緊預警」為例，僅是呼籲大家共體時艱、節能用電，並沒有罰錢。

楊家法指出，凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。民眾繳電費，開冷氣並沒有妨害社會秩序公共利益，即便浪費了，只能加以勸說輔導，但民眾仍可自由選擇，尤其餐飲業者，會調降空調，可能是為了讓客人有更好的用餐環境，或是為了增加翻桌率，在電費、店租雙漲的今天，沒有人會跟錢過不去，老闆鐵定有原因才會調低冷氣。其實，政府可用補貼來鼓勵汰換舊設備，減少耗能，重罰只會讓店家更反感。

「更何況，開冷氣會比酒駕嚴重嗎？」楊家法對此強烈質疑，指民眾聲聲呼喚的酒駕罰則，不過是新台幣6萬元（15300港元），而且還涉及公共危險罪，開冷氣低於23度會比酒駕上路嚴重嗎？繳電費吹冷氣有這麼罪大惡極嗎？

短短兩天內，台灣政府祭出兩個辦法，處罰項目跟罰金卻不符合比例原則，也難怪網民會炸鍋了。在台灣，汽機車不禮讓行人肇事，致使傷亡最高罰3萬6000元、酒駕上路也不過罰6萬元，唯獨開冷氣低於23度要重罰10萬元。「誰聽到了，都會覺得很離譜，很不可思議吧！」楊家法嘆氣說。