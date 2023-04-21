林榮基隔海聲援台出版人富察被捕事件稱：「銅鑼灣書店」翻版

台灣讀書共和國出版集團下屬的八旗文化總編輯「富察」李延賀3月赴中國大陸探親後失聯，據傳於上海遭秘密拘捕。對於富察遭捕一事，台陸委會相當低調不願多作說明，但對外透露「人是平安的」。



移居台灣的林榮基則直接將此事件喻作「銅鑼灣書店」翻版，足以說明「國安法觸角」從香港延伸到台灣。



台陸委會副主委詹志宏20日在例行記者會上回應，稱台灣政府期間持續關注此事件發展，並對家屬提供貼切關懷跟協助，感謝大家對這個案子的關心，詳細情況因為要尊重家屬，不願多對外說明，也希望關心富察事件的人士，要尊重家屬的意見。

針對記者不斷詢問，有關富察是否是文化界知識份子遭整肅等問題，詹志宏則屢次重述目前能透露的就是這些，最後才稍微透露「人是平安的」。

事實上，率先於臉書發文揭露事件的中國籍旅美作家貝嶺也曾將原文刪除，稱是因為收到富察家人請求，希望在富察仍有著某種安全的情形下，先低調處事。

富察上台灣華視三國演義節目。（youtube截圖）

林榮基接受媒體訪問時，將事件類同「銅鑼灣書店」翻版，認為說明「國安法觸角」已從香港延伸到台灣，意即在台灣出版文章也可能涉及違反，「中國大陸認為台灣是自己地盤，關起來判刑是理所當然」。林榮基表示，此事件提醒未來在台灣出書，「首先要保護自己，不要回中國大陸」。

台媒指出，富察是中國滿族人，過去曾任上海文藝出版社副社長，2009年赴台定居，並且在讀書共和國旗下成立八旗文化出版社。報道提到，「由於八旗出版過如《紅色滲透》等中國大陸禁書，與中共意識形態相左，因此引起不少人揣測富察是因為政治因素遭到拘捕。」