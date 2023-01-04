台灣擬禁港澳居民在當地遊行、上節目？林榮基：應說清楚內容

據英國廣播公司（BBC）報道，台灣移民署官網新示港澳居民不得在台從事活動的列表，當中包含不得接受媒體邀請與參與遊行，引發爭議。雖陸委會急忙澄清「沒有新增的禁止或限制規定」，依舊引起社會憂慮限制言論自由非議，旅台的銅鑼灣書店老闆林榮基受訪呼籲，希望台灣政府說清楚當中內容。



針對台灣移民署最新公告港澳居民不得在台從事活動的列表，內容涵納不得接受媒體邀請與參與遊行，台灣陸委會眼見事態擴大，接連兩日均做出了回應，並稱「係屬誤植」，重申台灣並未提出任何新增的禁止或限制規定。

然而，儘管該公告已被下架，依舊引起在台港人言論與集會自由是否受到影響的爭議。

縱使陸委會出面澄清未新增港澳居民限制規範，但已有港人擔心旅台的自由度受到影響，更有人質疑文件令居台港人變成「二等公民」。（資料照片）

不願具名的移民顧問接受台媒《中央社》訪問時指出，這份文件規範對於港澳人士不得接受媒體邀約與參與遊行，「是以前沒有看過的」；「看到文件的第一個反應是訝異與嚇到，這已經超過界線，涉及違反人權」。移民顧問表示，儘管該文件是放在「停留」簽證的那欄中，但是文件寫到「港澳居民」，質疑真的要運用起來，持居留證件的港人是否也會受到影響。

台灣人權促進會秘書長施逸翔則從兩公約（「公民與政治權利國際公約」與「經濟社會文化權利國際公約」）的角度指出，不只是香港人，在台灣境內的每個人，他們的公民權、政治權利應該要平等享有並受到保障，不應該因為他們的身分而有所不同。

施逸翔認為，台灣移民署應要講清楚，為何忽然放上這項規定後又忽然下架，當中內容也有爭議，非常大的問題是限制言論自由。

台灣政治大學公共行政學系教授蘇偉業則表示，這與民進黨政府的國安政策有關，因為當中臚列的不得從事的活動中，許多與政治活動相關。蘇偉業認為，台灣政府不應該直接以身分或單一標準「一刀切」，因為這將影響到在台港澳人士的言論與集會自由。

從香港移居台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基則表示，文件已在移民署網站上下架，認為文件會再做修訂，但也希望政府說清楚當中的內容，不然難以做出評斷。